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Rodri Real Madrid crest 2025-26Getty/GOAL
Yosua Arya

Traducido por

El fichaje de Rodri por el Real Madrid por 64 millones de libras, congelado por las exigencias contractuales

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El propuesto fichaje de Rodri, centrocampista del Manchester City, por el Real Madrid se ha paralizado tras una ruptura en las negociaciones contractuales. El internacional español estaba abierto a regresar a LaLiga, pero los importantes desacuerdos sobre las condiciones personales y la cantidad del traspaso dejan ahora la operación al borde del colapso.

  • El fichaje de Rodri por parte del Real Madrid se estanca

    La persecución del Real Madrid por Rodri se ha paralizado después de que las partes no lograran alcanzar un acuerdo sobre las condiciones personales, según Fichajes. El jugador, de 30 años, estaba abierto a unirse al conjunto español, pero las negociaciones se han congelado. La operación se activó tras el Mundial, donde Rodri fue nombrado mejor jugador del torneo.

    Sin embargo, la propuesta contractual inicial del Real Madrid se quedó muy lejos de las expectativas del jugador. El bloqueo deja en serias dudas uno de los grandes culebrones del mercado de verano, con el tiempo agotándose para resolver la situación antes de que se cierre la ventana de fichajes.

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  • Rodri Golden Ball World Cup 2026 SpainGetty

    Siguen existiendo grandes diferencias en las negociaciones contractuales

    Según el mismo informe, Rodri había estado buscando un contrato de cuatro años para regresar a España después de sentir que su ciclo en Inglaterra había terminado. Sin embargo, las tensas conversaciones de las últimas horas han dejado al centrocampista insatisfecho con el paquete económico ofrecido por el Madrid.

    Más allá de los términos personales, ambos clubes siguen muy alejados en sus respectivas valoraciones. El City exige entre 65 y 75 millones de euros por el centrocampista, mientras que el Madrid esperaba cerrar una operación más cercana a los 60 millones de euros. El reto inmediato para el Real Madrid es convencer al jugador de que vuelva a la mesa de negociación después de que las conversaciones se tensaran.

  • Mourinho identificó a Rodri como objetivo clave

    El nuevo entrenador del Real Madrid, Jose Mourinho, pidió específicamente un centrocampista capaz de organizar la salida de balón del equipo. Mourinho consideraba que Rodri encajaba a la perfección para actuar tanto como pivote único como en un doble pivote. El centrocampista sigue teniendo contrato en el Etihad Stadium hasta el 30 de junio de 2027. Este verano representa una de las últimas oportunidades del Manchester City para exigir una cantidad importante por su traspaso antes de que el español entre en su último año de contrato.

    Sin embargo, el Manchester City no está bajo ninguna presión financiera inmediata para vender. El club está dispuesto a mantener al centrocampista salvo que solicite formalmente salir y llegue una oferta aceptable.

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    La pelota está en el tejado del Real Madrid

    El siguiente paso depende por completo de la disposición del Real Madrid para rescatar la operación. El gigante español debe decidir si vuelve con una propuesta salarial mejorada para satisfacer al internacional español. El Real Madrid también tendrá que elevar su oferta de traspaso para acercarse a la valoración del City antes de la fecha límite de finales de agosto. Si el club español no hace un nuevo intento, Rodri seguirá en Inglaterra con el City o valorará las pocas opciones alternativas disponibles en la Liga.

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