El fichaje de Rodri por el Real Madrid por 64 millones de libras, congelado por las exigencias contractuales

La persecución del Real Madrid por Rodri se ha paralizado después de que las partes no lograran alcanzar un acuerdo sobre las condiciones personales, según Fichajes. El jugador, de 30 años, estaba abierto a unirse al conjunto español, pero las negociaciones se han congelado. La operación se activó tras el Mundial, donde Rodri fue nombrado mejor jugador del torneo.

Sin embargo, la propuesta contractual inicial del Real Madrid se quedó muy lejos de las expectativas del jugador. El bloqueo deja en serias dudas uno de los grandes culebrones del mercado de verano, con el tiempo agotándose para resolver la situación antes de que se cierre la ventana de fichajes.