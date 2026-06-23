La operación ronda los 50 millones de euros en total.Además, el Atalanta se reservaría un porcentaje de una futura venta si el valor de Marco Palestra se mantiene alto en el Inter y acaba fichando por un club extranjero. En total, la operación podría superar esa cifra y convertirse en el fichaje más caro de un futbolista italiano y en el más costoso del Inter.
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El fichaje de Palestra por el Inter por 50 millones de euros es una apuesta tan atractiva como arriesgada: ¿puede valer más que Hakimi?
UN NEGOCIO RÉCORD
Si el campeón de Italia confirma el fichaje de Palestra por las cifras actuales, superará los 43 millones pagados en 2020 al Real Madrid por Achraf Hakimi. Benjamin Pavard y Robin Gosens, con 32,4 y 28 millones respectivamente, quedan atrás. Además, Palestra será el italiano mejor pagado de la historia del Inter, por encima de Christian Vieri —que hoy valdría 47 millones, procedente de la Lazio— y de Nicolò Barella, fichado en 2020 por 38,5 millones.
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EL QUINTO ITALIANO MÁS BIEN PAGADO
Si ampliamos el análisis a los traspasos de futbolistas italianos, tanto dentro de nuestra liga como en el extranjero, Marco Palestra ocuparía la quinta posición, desbancando a Christian Vieri (47 millones de euros) y quedando solo por detrás de Gianluigi Buffon —del Parma a la Juventus por 53 millones—, Jorginho (del Nápoles al Chelsea por 57 millones), Sandro Tonali (del Milan al Newcastle por 59 millones de euros más bonificaciones) y Mateo Retegui, que ostenta el récord con 68,5 millones del Atalanta al Al-Qadsiah.
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INVERSIÓN EN EL FUTURO
Al ver estas cifras surge una pregunta: ¿no son excesivos los 50 millones de euros que el Inter está a punto de invertir en Palestra? Es cierto que hablamos del mejor futbolista italiano de la última temporada de la Serie A y de una de las promesas con más proyección. Primero en Italia y, más adelante, ¿por qué no?, seguir los pasos de Verratti, Donnarumma, Tonali y Calafiori, quienes también brillan fuera de nuestro país. Marotta y Ausilio apuestan por su futuro potencial, no solo por lo que ya ha mostrado.
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CAMBIO DE TENDENCIA
Es un cambio de tendencia interesante respecto al pasado reciente de nuestros clubes, que —en parte por la escasez de perfiles de este nivel y en parte por la menor rentabilidad de negociar con clubes italianos frente a los extranjeros— habían dejado de cerrar operaciones así. El sobreprecio pagado por Palestra refleja la escasez de italianos de nivel, pero añade un riesgo para un Inter que, en las últimas temporadas, ha apostado por una gestión financiera prudente.
EL GIRO DE OAKTREE
Con la llegada del fondo Oaktree al club, se busca reducir riesgos: diversificar gastos en fichajes y no superar los 25-30 millones de euros. Con la llegada de Palestra y la posible incorporación de Nico Paz (valorado en 60 millones de euros por el Real Madrid), los nerazzurri darían un salto cualitativo. Si se mantiene el equilibrio entre fichajes y ventas, invirtiendo más en jóvenes y menos en jugadores ya consolidados con salarios altos, se puede subir el listón. Eso sí, que hoy Palestra valga más que Hakimi en 2020, tras dos grandes temporadas en el Borussia Dortmund, resulta llamativo.