El fichaje de Palestra por el Inter por 50 millones de euros es una apuesta tan atractiva como arriesgada: ¿puede valer más que Hakimi?

Si el campeón de Italia confirma el fichaje de Palestra por las cifras actuales, superará los 43 millones pagados en 2020 al Real Madrid por Achraf Hakimi. Benjamin Pavard y Robin Gosens, con 32,4 y 28 millones respectivamente, quedan atrás. Además, Palestra será el italiano mejor pagado de la historia del Inter, por encima de Christian Vieri —que hoy valdría 47 millones, procedente de la Lazio— y de Nicolò Barella, fichado en 2020 por 38,5 millones.





Hoy es el día de Palestra en el Inter: reunión decisiva con el Atalanta.