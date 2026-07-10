El año pasado hubo varios traspasos destacados: el Manchester United y el Manchester City intercambiaron a Grace Clinton y Jess Park, y el London City Lionesses batió el récord mundial al fichar a Grace Geyoro del París Saint-Germain. Este verano se esperan nuevas operaciones millonarias; la sueca Felicia Schroder ya se ha unido al Real Madrid en un fichaje de envergadura.
Schröder es una de las futbolistas que, sin quedar libre, ha cambiado de equipo; otras, como la delantera del PSG Romee Leuchter y la del Chelsea Mayra Ramírez, podrían marcharse si sus clubes reciben la oferta adecuada. A esto se suman las jugadoras libres, entre las que destacan Mapi León y Salma Paralluelo, del Barcelona, listas para nuevos retos.
Algunos traspasos benefician a todos, pero en otros la decisión de club o jugadora sorprende. En GOAL evaluaremos cada movimiento del mercado femenino para que sepas quién gana y quién pierde.
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