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El fichaje de Mykhailo Mudryk sería muy propio del Tottenham y de Roberto De Zerbi, pero una exestrella de los Spurs explica por qué el extremo propiedad del Chelsea representa un «riesgo calculado»
Levantan la sanción antes de la cesión al Tottenham
Eso podría considerarse totalmente lógico, dado lo poco que ha jugado a lo largo de los dos últimos años. Su último partido con el Chelsea fue el 28 de noviembre de 2024, antes de ser sancionado por presuntas infracciones de la normativa antidopaje.
Esa sanción de cuatro años fue levantada cuando se retiraron los cargos en el verano de 2026, lo que permitió al delantero de 25 años retomar su carrera profesional. Durante esa ausencia forzada, perdió posiciones en el orden de preferencias en Stamford Bridge.
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El acuerdo del Tottenham incluye una opción de compra de 75 millones de libras esterlinas
Mudryk sí participó con el Chelsea en la pretemporada, a las órdenes del nuevo técnico Xabi Alonso, pero pronto quedó claro que se le abriría la puerta de salida durante el mercado de verano. El Leeds fue uno de los clubes a los que se atribuyó interés, pero la cara conocida del exentrenador del Shakhtar Donetsk De Zerbi fue finalmente la que llamó a su puerta.
Tuvo un cameo de 16 minutos saliendo desde el banquillo en un empate sin goles ante el Nottingham Forest, pero desde entonces ha sufrido un golpe en un entrenamiento, lo que ha obligado a Mudryk a volver al dique seco.
Está por ver qué protagonismo tendrá en el Tottenham esta temporada, ya que no le faltan opciones ofensivas por las bandas, y aún no se ha determinado si habrá valor en un acuerdo que incluye una opción de compra de 75 millones de libras (100 millones de dólares).
¿Es Mudryk una apuesta que el Tottenham no necesitaba hacer?
Con Mudryk fuera de combate una vez más, el excentrocampista del Tottenham Murphy, en declaraciones concedidas por cortesía de Snabbare, dijo a GOAL al ser preguntado por si el ucraniano es una apuesta que De Zerbi y compañía realmente no necesitaban asumir: «No creo que sea un riesgo tan grande por la cantidad de jugadores que ya tienen en zonas de ataque.
»Creo que es un riesgo calculado, sea cual sea el coste de la cesión y de su salario durante un año. Si puede alcanzar el nivel del que hemos visto destellos, puede ser una buena incorporación para ellos. Y si no, pueden dejar que vuelva.
»Y además, con [Omar] Marmoush pudiendo jugar obviamente en la izquierda, con [Mathys] Tel, [Wilson] Odobert, ya sabes, [Mohammed] Kudus puede jugar en ese lado, tienen muchísimos jugadores que pueden jugar por la izquierda.
»Así que es un riesgo calculado. Y creo que demuestra el poder que tiene De Zerbi en este momento después de mantenerlos, porque ese es un fichaje de De Zerbi, ¿no? 100 %. No pensarías que el Tottenham habría asumido ese riesgo de no ser por él. Y ha trabajado con él. Y a veces, para un jugador, tener un entrenador que te conoce y te apoya es muy importante. Y es algo que podría funcionar.
»Supongo que si en el cierre del mercado de fichajes hubieras dicho que Mudryk se iba del Chelsea, probablemente habrías dicho Tottenham, porque es una cosa muy del Tottenham, ¿no? Es una de esas cosas del Tottenham. Pero sí creo que probablemente es un riesgo que merece la pena asumir por lo que les ha costado».
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El récord de Mudryk en el Chelsea tras un traspaso de 89 millones de libras
Mudryk se unió al Chelsea en una operación que podía alcanzar los 89 millones de libras (119 millones de dólares) durante el mercado de fichajes de enero de 2023. Marcó solo 10 goles con el Chelsea en 73 partidos, y únicamente cinco de ellos llegaron en la Premier League.
Sí aporta cualidades útiles a la plantilla del Tottenham, ya que su velocidad puede causar problemas a cualquier defensa rival, pero el carácter irregular de su etapa en el fútbol inglés hace que haya más preguntas que respuestas a su alrededor.
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