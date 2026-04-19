El fichaje de Mohamed Salah por el Al-Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, sigue siendo posible. El club saudí sigue en la pugna por la superestrella egipcia, que se prepara para abandonar el Liverpool como agente libre

La llegada de Salah al Al-Nassr, donde juega Ronaldo, está más cerca, según TEAMTalk. No obstante, las negociaciones podrían complicarse por dudas sobre la convivencia de ambos astros y la disposición de compartir protagonismo.

Pese a ello, el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) quiere a Salah en la Pro League, donde sería un embajador del fútbol en Oriente Medio. El poderío financiero del Al-Nassr mantiene viva la opción de juntar a dos de los mejores delanteros de la era moderna.