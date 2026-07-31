Para el Manchester City: La pérdida de una leyenda. Bernardo es, sencillamente, uno de los mejores futbolistas que han jugado jamás en la Premier League, un mediapunta maravillosamente trabajador e innovador que fue absolutamente fundamental en el prolongado periodo de éxitos del Manchester City. De hecho, el portugués era esencialmente el jugador perfecto para Pep Guardiola, razón por la que el catalán le tenía tanto aprecio e incluso derramó unas lágrimas durante la emotiva despedida de Silva en el Etihad. Guardiola esperaba que el jugador de 31 años terminara su carrera en el City, pero esta era una salida que se venía gestando desde hacía tiempo. Verle marcharse gratis, obviamente, no es lo ideal desde una perspectiva financiera, pero era lo mínimo que merecía después de nueve años de servicio sobresaliente. Aun así, en el City echarán mucho de menos su calidad, su inteligencia y, quizá por encima de todo, su personalidad. Nota: D
Para el Real Madrid: Dos motivos para celebrarlo. Los blancos no solo han incorporado gratis a un jugador de una calidad sobresaliente, sino que además se adelantaron a su eterno rival, el Barcelona, para hacerse con su fichaje. Tras meses de especulación, sobre la que incluso el propio Bernardo llegó a pronunciarse, parecía seguro que acabaría en el Camp Nou. Sin embargo, la llegada de Jose Mourinho al Bernabéu lo cambió claramente todo. El 'Special One' convirtió el fichaje de su compatriota en una prioridad y la operación quedó prácticamente cerrada en 36 horas. No hay duda de que los mejores días de Silva ya han quedado atrás, pero durante la lucha por el título de la Premier League de la pasada temporada demostró que sigue siendo capaz de imponerse en los partidos más importantes, y su actuación contra el Arsenal en el Etihad fue sobresaliente. Quizá incluso más importante que cualquier otra cosa es que Bernardo probablemente sea el modelo ideal para los miembros más jóvenes de la plantilla del Madrid, la personificación de lo que Mourinho quiere de sus jugadores, esa mezcla perfecta de talento y tenacidad. En ese contexto, es fácil entender por qué el Real le birló al Barça el fichaje del internacional portugués. Nota: B+
Para Bernardo Silva: El fichaje por España que llevaba tanto tiempo buscando. Durante al menos los tres últimos veranos, si no más, Silva ha sido vinculado con un traspaso a uno de los grandes equipos de LaLiga. Sin embargo, una y otra vez Guardiola le convenció para pasar otra temporada más en el Etihad. Esta vez, no había forma de hacer cambiar de idea a Bernardo y ahora por fin tendrá la oportunidad de jugar en uno de los superpoderes tradicionales del fútbol europeo. Es cierto que el Madrid atraviesa un momento complicado, después de haber sido desbancado de la cima del fútbol español por el Barça, pero ayudar a Mourinho a devolverlo a su sitio es un reto que, sin duda, afrontará con entusiasmo y disfrutará. La competencia por un puesto en el Real es feroz y Silva ya no es tan dinámico como antes, pero, como ha señalado Guardiola, los primeros cinco metros están en tu cabeza y, en ese sentido, pocos jugadores son tan rápidos como el excapitán del City. Así que, aunque quizá sea una pena que no se marchara al Madrid siendo un poco más joven, Bernardo tiene la experiencia y la calidad necesarias para emular a Luka Modric, a quien Mourinho llevó al Bernabéu, y brillar en España hasta bien entrada la treintena. Nota: A+
Mark Doyle