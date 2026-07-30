Para el Newcastle: Un cambio de enfoque revelador. El Newcastle luchó con uñas y dientes para retener a Alexander Isak el verano pasado antes de permitir finalmente que se marchara al Liverpool. Por triste que parezca, habría sido mucho mejor ceder de inmediato y dejarle salir en cuanto presentó una solicitud de traspaso, ya que la alteración provocada por el delantero sueco no favoreció en absoluto ni a Eddie Howe ni a sus jugadores. El Newcastle, por tanto, se ha movido rápido para desprenderse de otro atacante descontento, y por una cifra fantástica. Gordon es un delantero trabajador, talentoso y versátil, pero nunca ha hecho nada ni con su club ni con su selección que sugiera que vale 69 millones de libras. Por supuesto, ahora el desafío para el Newcastle es invertir bien el dinero, porque desperdició por completo lo que recibió por Isak, y atraer talento de primer nivel no va a ser más fácil este verano. El Newcastle ya no puede ofrecer fútbol de la Champions League a sus posibles nuevos fichajes, y su patético 12.º puesto en la Premier League, unido al deseo de Gordon de seguir a Isak y salir por la puerta de St. James' Park, demuestra que el Newcastle ya no es una amenaza seria para la élite de Inglaterra bajo unos propietarios saudíes cada vez más desinteresados. Nota: B-

Para el Barcelona: Una señal realmente preocupante. El Barcelona no ha estado en condiciones de gastar mucho en jugadores desde hace ya algún tiempo debido a sus bien documentados problemas para cumplir con las estrictas regulaciones financieras de La Liga, así que no augura nada bueno que su primer movimiento después de por fin poner su casa en orden sea gastarse 80 millones de euros en Gordon. El internacional inglés debería ser, desde luego, una incorporación útil. Puede jugar prácticamente en cualquier posición del tridente de ataque y es una máquina de presionar, a diferencia de Marcus Rashford, así que es fácil entender por qué Hansi Flick dio luz verde a la llegada de Gordon. Sin embargo, es imposible obviar que el Barça ha pagado de más. Es cierto que Gordon podría firmar un buen Mundial, lo que haría que el precio pareciera más favorable, y también se ha señalado que el scouser marcó 10 goles en la Champions League de esta temporada, pero seis de ellos llegaron contra el Qarabag y el Union Saint-Gilloise, y la mitad desde el punto de penalti. Doce goles en sus últimas 60 apariciones en la Premier League es un indicador mucho mejor del tipo de promedio goleador que los aficionados del Barça deberían esperar de su último fichaje. Así que, aunque es más probable que Gordon le dé a Flick lo que quiere de un extremo, y además cobrará un salario inferior al de Rashford, había opciones con mejor relación calidad-precio en otros sitios, lo que sugiere que el Barça vuelve a tener más dinero que sentido. Nota: C+

Para Gordon: El tipo de cosas con las que se sueña. A pesar de algunas actuaciones realmente irregulares en la Premier League, particularmente durante los dos últimos años, Gordon ha conseguido el traspaso a un gran club que llevaba tiempo persiguiendo claramente. Él mismo admitió que las anteriores vinculaciones con el Liverpool, el club de su ciudad y al que también apoyaba de niño, le hicieron cambiar de idea, mientras que en un principio parecía que iba a fichar por el Bayern de Múnich este verano. Sin embargo, el Bayern reculó comprensiblemente ante el precio exigido y ahí reside ahora el gran desafío al que se enfrenta Gordon. La posible llegada de Julian Alvarez desviaría bastante la atención del jugador de 25 años, pero aun así estará sometido a una enorme presión para justificar su precio, porque el Barça no ha pagado 80 millones de euros por un jugador secundario. Gordon tiene que demostrar que merece ser titular en un equipo plagado de estrellas, y eso no será fácil. Que se lo pregunten a Rashford, que ahora parece prescindible en el Camp Nou pese a haber sumado un total combinado de 28 goles y asistencias en su temporada de debut en el Barça. Aun así, Gordon probablemente apenas pueda creerse su suerte. ¡Va a pasar de jugar con Anthony Elanga a formar junto a Lamine Yamal! Nota: A

Mark Doyle