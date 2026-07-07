Tras confirmar su salida del Bayern Múnich durante el Mundial, Leon Goretzka pausó las negociaciones para enfocarse en la selección. Ahora se han reanudado, pero, según el experto en fichajes Fabrizio Romano, su futuro en la Juventus de Turín sigue en el aire.
Traducido por
El fichaje de Leon Goretzka por la Juventus de Turín podría fracasar por varios problemas
El experto italiano explicó en su canal de YouTube que la Juve sigue interesada en Goretzka, pero su fichaje no es prioritario.
Turín prioriza definir la delantera y, sobre todo, contratar un portero. Solo después volvería a valorar a Goretzka.
- Getty Images Sport
Competencia para Goretzka: un nuevo rival aparece en la Juve.
Las negociaciones podrían alargarse o incluso fracasar. Goretzka no es el único centrocampista que quiere jugar con Luciano Spalletti. Según Romano, Franck Kessie también aspira a un puesto en la medular de la Juve.
Kessie, de 29 años, se midió a Goretzka y a Alemania con Costa de Marfil en la fase de grupos del Mundial. Hasta hace poco jugaba en el Al-Ahli saudí; su contrato venció y quedó libre, por lo que llega sin coste de traspaso.
Según Romano, el exjugador del Barcelona y el Milan se ha ofrecido por iniciativa propia a la Juventus, aunque aún no está claro si el club está interesado.
- Getty Images
¿Milán, Madrid o la MLS? Goretzka tiene varias opciones.
Las exigencias salariales del marfileño podrían ser decisivas. El fichaje de Goretzka aún no se cierra, en parte porque no hay acuerdo sobre su sueldo.
Goretzka pide siete millones de euros anuales más una prima de fichaje de hasta diez millones, pero la “Vecchia Signora” se ha fijado un tope salarial que no quiere superar.
Si la operación con el Turín fracasa, Goretzka aún podría recalar en el Milan, cuyo fichaje ya estaba acordado hasta que el equipo rossonero falló en la última jornada y quedó fuera de la Champions. Desde España se ha mencionado al Atlético de Madrid, y también se habla de la MLS.
Su contrato con el Bayern expiró en junio tras ocho años, y en los encuentros clave suele quedarse en el banquillo por detrás de Kimmich y Pavlovic. La pasada Bundesliga sumó 5 goles y 4 asistencias en 31 partidos, pero en la Champions no aportó ni un solo punto en 10 encuentros.
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias