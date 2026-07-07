El fichaje de Leon Goretzka por la Juventus de Turín podría fracasar por varios problemas

Las exigencias salariales del marfileño podrían ser decisivas. El fichaje de Goretzka aún no se cierra, en parte porque no hay acuerdo sobre su sueldo.

Goretzka pide siete millones de euros anuales más una prima de fichaje de hasta diez millones, pero la “Vecchia Signora” se ha fijado un tope salarial que no quiere superar.

Si la operación con el Turín fracasa, Goretzka aún podría recalar en el Milan, cuyo fichaje ya estaba acordado hasta que el equipo rossonero falló en la última jornada y quedó fuera de la Champions. Desde España se ha mencionado al Atlético de Madrid, y también se habla de la MLS.

Su contrato con el Bayern expiró en junio tras ocho años, y en los encuentros clave suele quedarse en el banquillo por detrás de Kimmich y Pavlovic. La pasada Bundesliga sumó 5 goles y 4 asistencias en 31 partidos, pero en la Champions no aportó ni un solo punto en 10 encuentros.