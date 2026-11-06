«El fichaje de la temporada»: Zion Suzuki ayuda al Aston Villa a olvidarse de Emi Martinez mientras el exportero Brad Friedel elogia al internacional japonés de 30 millones de libras
El Aston Villa necesitaba un sustituto para Martinez, campeón del mundo
El Aston Villa dio un golpe de efecto al fichar a Suzuki, cuya cotización se había disparado tras sus destacadas actuaciones con su selección en la competición estrella de la FIFA en Norteamérica. El campeón de la Champions League Paris Saint-Germain estuvo cerca de cerrar un acuerdo en un momento dado.
El futbolista de 24 años, nacido en Nueva Jersey, acabó recalando en Inglaterra. El campeón de la Europa League necesitaba un nuevo guardameta, ya que el enigmático argentino Martinez se encaminaba hacia la salida y finalmente se aprobó su traspaso al Chelsea.
Aunque había grandes expectativas puestas en Suzuki, la experiencia demuestra que a los recién llegados puede resultarles especialmente difícil adaptarse a la Premier League. Se esperaba que necesitara cierto tiempo para aclimatarse, pues tuvo que afrontar el reto desde el primer momento.
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Suzuki se adaptó rápidamente a la vida en la Premier League
El Aston Villa no tenía por qué preocuparse: el guardameta encajó a la perfección en los planes de Emery y tuvo un impacto inmediato. Sin embargo, cometió un error poco habitual en el empate 1-1 ante el Fulham, cuando se le escapó el balón y este cruzó la línea de su portería al intentar atrapar un córner. También realizó varias paradas importantes en ese partido.
No hay que dar demasiada importancia a que encajara tres goles ante Lamine Yamal y el Barcelona en la élite europea, dado el potencial ofensivo del gigante de LaLiga. El Aston Villa espera retomar el rumbo cuando se enfrente el domingo a un Manchester United irregular.
Suzuki debería ser titular ante el Manchester United en Old Trafford, donde volverá a jugar en un escenario de máxima exposición. Puede consolidar aún más su condición de uno de los mejores porteros del fútbol inglés.
Friedel ofrece su valoración sobre el internacional japonés
Preguntado por su valoración de Suzuki, el exportero del Aston Villa Friedel, que habló en colaboración con Grosvenor Sport, declaró a GOAL: «Muy buena. Creo que la mayoría de quienes siguen el fútbol conocían su trayectoria y sabían que es un buen portero.
»Lo que nunca se sabe, y lo he dicho muchas veces, es cómo van a responder mentalmente y en cuanto a confianza, especialmente cuando tienen que suceder a alguien que ha sido tan bueno como Martinez.
»Y cuando cometen un error, ¿qué pasa después y cómo rinden? Hasta el partido contra el Fulham, no creo que hubiera cometido realmente ningún error. Pero incluso en el partido en el que falló, hizo una actuación extraordinaria, empañada por un error muy poco habitual en él, fruto de la mala suerte y desafortunado. Estuvo excelente antes y después de ese error.
»Creo que, ahora mismo, ha sido el fichaje de la temporada del Aston Villa. Se ha hablado mucho de lo perjudicado que quedó el club por las normas PSR y las reglas financieras, e hizo un muy buen trabajo al reconstruir la plantilla. Sigue sin ser la misma plantilla que tenía la temporada pasada y necesitaba al portero, especialmente al principio de la temporada.
»Creo que ha estado brillante. Y ahora los demás jugadores empiezan a compenetrarse y a encajar, y están llegando los resultados y las buenas actuaciones. Pero, al principio de la temporada, fue el fichaje más destacado».
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Calendario del Aston Villa 2026-27: la visita al Manchester United, próxima cita
El Villa lleva tres partidos sin ganar en todas las competiciones: se ha dejado puntos en la Premier League y la Champions League y ha caído eliminado en la cuarta ronda de la Carabao Cup.
El United, dados sus problemas defensivos esta temporada, podría ser el rival perfecto para volver a saborear una victoria. Suzuki, sin embargo, tendrá que volver a ofrecer su mejor versión para impedir que marquen jugadores como Bruno Fernandes, Matheus Cunha y Bryan Mbeumo.
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