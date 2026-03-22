«El fichaje de la temporada»: Pep Guardiola elogia a la estrella del Manchester City tras la victoria en la Carabao Cup contra el Arsenal

O'Reilly fue la estrella indiscutible del partido, al marcar dos goles en tan solo cuatro minutos de la segunda parte para hundir a los Gunners. El canterano, que jugó en una posición a la que no está acostumbrado, ofreció una impresionante demostración de juego ofensivo implacable que le valió a Guardiola su quinto título de la Copa de la Liga.

El primer gol llegó a la hora de juego, cuando O'Reilly aprovechó un error de Kepa Arrizabalaga. Solo cuatro minutos después, remató un centro de Matheus Nunes para doblar la ventaja y dejar al Arsenal con una tarea titánica por delante. El equipo del norte de Londres, que había dominado los primeros 15 minutos del partido, no tuvo respuesta ante el rápido doblete.