La decisión del Manchester United de lanzarse a por Tielemans en una operación valorada en 35 millones de libras ha recibido importantes elogios por parte de Given, que cree que el belga ofrece una mejor relación calidad-precio que otras llegadas de alto perfil al centro del campo. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece las últimas cuotas de fútbol, Given sugirió que el United ha cerrado una auténtica ganga en comparación con los 100 millones de libras gastados en Sandro Tonali y los 75 millones de libras en Bruno Guimaraes en otros casos.

Given explicó su postura sobre el movimiento y afirmó: "¿Ha debilitado el Manchester United su centro del campo al no intentar fichar a Sandro Tonali o Bruno Guimaraes? Bueno, creo que Youri Tielemans es un fichaje realmente bueno, y recordad que el Aston Villa solo tuvo que venderlo por motivos financieros, porque lo ficharon gratis. Eso es frustrante para el Villa porque tiene dos propietarios multimillonarios, pero eso es lo que dicen las reglas.

"Fichar a Tielemans por 35 millones de libras cuando Sandro Tonali costó 100 millones, bueno, en realidad es una operación realmente buena porque el United está consiguiendo a un jugador con muchísima experiencia con su club y con su selección".