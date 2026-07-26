Para el Arsenal: Es una pena que Harbert tenga que irse a otro sitio para continuar con su desarrollo, porque sí parecía que tenía un camino hacia el primer equipo del Arsenal. El club londinense sí tiene derecho de tanteo sobre la centrocampista de cara al futuro, lo cual es mejor que nada, pero su salida sí parece una indicación de un problema más amplio que tiene la Women's Super League a la hora de dar oportunidades al talento de cantera. Ese es un ámbito en el que el Arsenal ha sabido generar casos de éxito pese a esas dificultades, pero la marcha de Harbert es un recordatorio de lo complicado que resulta. Con las incorporaciones de Stanway y Reuteler este verano, sus opciones esta temporada siempre iban a ser limitadas y, por tanto, el club pierde a una gran joven promesa que conoce muy bien la forma de trabajar del Arsenal. Nota: D

Para San Diego Wave: La NWSL es, en general, una de las mejores ligas a la hora de dar oportunidades al talento joven, y el Wave es uno de sus equipos de referencia. Tiene sentido, por tanto, que haya apostado por incorporar a otra promesa adolescente como Harbert, sobre todo porque quien está al mando en San Diego es el exentrenador del Arsenal Jonas Eidevall. Eidevall dio a Harbert su debut con el Arsenal hace dos años, pero después no tuvo demasiadas oportunidades de trabajar con ella, ya que solo unos meses más tarde dejó su cargo en el club del norte de Londres. Ahora sí tendrá esa oportunidad, mientras busca integrar a una de las jóvenes centrocampistas mejor valoradas del fútbol en un San Diego que ya cuenta con varias adolescentes en el núcleo de su plantilla. Si consigue permitirle crecer y desarrollarse del modo en que muchas personas creen que puede hacerlo, el Wave tendrá una jugadora de primer nivel en el centro del campo que no hará más que mejorar. Nota: B

Para Harbert: Después de cuatro cesiones lejos del Arsenal, incluida una al final de la temporada pasada en el Everton que se saldó con una sola aparición, es comprensible que Harbert quiera buscar en otro lugar una oportunidad para abrirse paso en el fútbol sénior de primer nivel. Dejar la WSL, donde las oportunidades son limitadas, y marcharse a la NWSL, donde son más frecuentes, para ponerse a las órdenes de un entrenador que claramente cree en su juego es un movimiento inteligente y uno del que espera sacar rédito en su desarrollo a largo plazo. Harbert ya conoce un poco la liga, tras haber pasado tiempo cedida en las Portland Thorns el año pasado, y eso también debería ayudarla a asentarse en la competición y adaptarse a un gran cambio. Nota: A