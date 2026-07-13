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Switzerland v Canada: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

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El fichaje de Johan Manzambi por el Newcastle United se ha frustrado: un club de la Liga de Campeones se lo arrebata al Friburgo

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Fichajes
J. Manzambi
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El traspaso de Friburgo a Newcastle parecía cerrado, pero un rival de la Premier League se ha interpuesto en el último momento y ahora lidera la carrera.

Según varios medios, el fichaje de Johan Manzambi por el Newcastle United se ha caído en el último momento. Pese a ello, el SC Freiburg podría lograr su venta más cara a la Premier League, ya que el jugador podría fichar por el Aston Villa.

  • El Newcastle acordó con el Friburgo el fichaje de Manzambi por 60 millones de euros para reemplazar a Sandro Tonali, vendido al Tottenham por más de 100 millones. Sin embargo, el fichaje se frustró en la fase final porque el jugador no dio el visto bueno. 

    En cambio, el jugador ha dado el visto bueno al traspaso al Aston Villa, clasificado para la Liga de Campeones. El Newcastle ya se retiró de las negociaciones, mientras que las conversaciones entre el rival de la Premier League y el SCF cobran impulso. 

    Según Sky, el paquete total por la joven estrella del Mundial, con bonificaciones, rondaría los 70 millones de euros. De concretarse, Manzambi superaría los 25 millones que costaron Kevin Schade (Brentford) y Merlin Röhl (Everton), hasta ahora los traspasos más caros del club. 

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  • Switzerland v Bosnia and Herzegovina: Group B - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Primero brillante y luego lesionado: Manzambi, una montaña rusa en el Mundial

    En el torneo disputado en EE. UU., Canadá y México, este jugador de 20 años brilló con la selección suiza. En el segundo partido de grupo ante Bosnia, entró en el 71’ y marcó un doblete en los minutos finales.

    En el cierre de la fase de grupos ante Canadá fue titular por primera vez y respondió con un gol y una asistencia. También aportó una asistencia en octavos contra Argelia.

    Suiza superó 4-3 a Colombia en los penaltis —Manzambi se perdió el partido por una lesión de rodilla— y avanzó a cuartos sin él.

     En cuartos, Suiza perdió 1-3 en prórroga ante Argentina, y Manzambi se quedó fuera por su lesión de rodilla. Tras el encuentro chocó los cinco con el portero argentino Emiliano Martínez, quien, bromeando, le preguntó si ficharía por el Birmingham. La respuesta parece obvia. 

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