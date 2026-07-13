El Newcastle acordó con el Friburgo el fichaje de Manzambi por 60 millones de euros para reemplazar a Sandro Tonali, vendido al Tottenham por más de 100 millones. Sin embargo, el fichaje se frustró en la fase final porque el jugador no dio el visto bueno.

En cambio, el jugador ha dado el visto bueno al traspaso al Aston Villa, clasificado para la Liga de Campeones. El Newcastle ya se retiró de las negociaciones, mientras que las conversaciones entre el rival de la Premier League y el SCF cobran impulso.

Según Sky, el paquete total por la joven estrella del Mundial, con bonificaciones, rondaría los 70 millones de euros. De concretarse, Manzambi superaría los 25 millones que costaron Kevin Schade (Brentford) y Merlin Röhl (Everton), hasta ahora los traspasos más caros del club.