El fichaje de Harry Kane por el Barcelona queda «totalmente descartado», tras conocerse los motivos por los que el campeón de La Liga ha dejado de estar interesado en el delantero del Bayern de Múnich

El Barcelona busca un delantero de primer nivel tras la marcha de Robert Lewandowski. El polaco, que garantizaba unos 30 goles por temporada, ha dejado un vacío que el director deportivo, Deco, quiere cubrir. Tras valorar brevemente a Kane, el club se centra ahora en Julián Álvarez, del Atlético de Madrid.

Sin embargo, el Atlético de Madrid no quiere venderlo a un rival directo.

Según «Marca», Deco prepara una última ofensiva para avanzar en las negociaciones. La directiva catalana cree que, tras el Mundial, podrá convencer a los rojiblancos para negociar el traspaso del jugador de 26 años, quien ya ha expresado su deseo de cambiar de equipo para dar un paso adelante en su carrera.