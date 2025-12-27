Según RMC Sport, el anuncio de Lyon en Instagram sobre la llegada de Endrick ha sido visto más de 17 millones de veces, el más visto del club hasta la fecha. En contexto, el récord anterior estaba vinculado a un video de Tyler Morton cuando se unió desde el Liverpool este verano, una publicación que fue vista menos de tres millones de veces. Si se destaca en el equipo de la máxima categoría francesa, más récords podrían caer en las próximas semanas y meses.

Cuando se confirmó su cesión, Lyon escribió en el sitio web del club: "Con solo 19 años, Endrick se une al OL con una experiencia ya sólida en el nivel más alto y una madurez forjada en entornos competitivos exigentes. Su perfil atacante, su impacto en áreas decisivas y su energía son activos importantes mientras el equipo avanza hacia la segunda mitad de la temporada, con muchos objetivos aún por lograr."

Lyon también lo describió como "uno de los talentos más prometedores de su generación" y agradeció a Madrid por hacer posible este movimiento.

Agregaron: "El Olympique Lyonnais está encantado de dar la bienvenida a Endrick, quien se unirá al plantel profesional a partir del 29 de diciembre, y quisiera agradecer al Real Madrid por la calidad de las discusiones y cooperación que hicieron posible su llegada."