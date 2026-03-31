Goal.com
En directo
+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales
cm grafica nuova de zerbi marsiglia 2025 26 16 9Getty Images

Traducido por

El fichaje de De Zerbi por el Tottenham ya es un hecho: estos son los detalles del acuerdo, solo falta el anuncio

Tottenham
R. De Zerbi
A. Nesta
Fichajes

Tras su salida del Marsella, el entrenador italiano está listo para volver a ponerse en marcha. Ha llegado a un acuerdo para regresar a la Premier League al frente del Tottenham.

Roberto De Zerbi será el próximo entrenador del Tottenham. El exentrenador del Marsella, según informa Fabrizio Romano, regresa a la Premier League y se sentarácon efecto inmediato en el banquillo de los Spurs para intentar lograr el objetivo de la permanencia en la Premier League (hoy se encuentran a un punto del tercer puesto por la cola, nota del editor).


Tras intensas negociaciones, los directivos del club londinense han convencido finalmente al entrenador italiano para que acepte un contrato válido para los 7 partidos que quedan de esta temporada, más otros 4 años.


  • NADA EN ESTO

    ¿De Zerbi llama, Alessandro Nesta responde?


    Tuttosport escribe que De Zerbi está intentando convencer a Nesta para que le siga a Londres como su segundo en el cuerpo técnico del Tottenham: se trata de un rumor que, al menos por el momento, no ha encontrado confirmación.


    El exdefensa del Milan y la Lazio lleva sin puesto desde la temporada pasada, que terminó con el descenso del Monza a la Serie B: una liga en la que anteriormente entrenó al Reggiana, al Frosinone y al Perugia, tras haber iniciado su carrera como técnico en el Miami FC de Estados Unidos una vez colgadas las botas.


    • Anuncios

  • SPURS SU RDZ

    Tras su salida del Marsella, De Zerbi tenía la intención de no aceptar otras ofertas esta temporada. Pero el Tottenham está logrando que cambie de opinión, intentando traerlo de vuelta a la Premier League tras los dos años al frente del Brighton.


    El club londinense busca su tercer entrenador de la temporada, el cuarto en el último año. De hecho, a pesar de haber ganado la Europa League, Ange Postecoglou fue sustituido por Thomas Frank, quien a su vez fue reemplazado por Igor Tudor, que ahora deja al equipo en el cuarto puesto por la cola de la clasificación, a solo un punto de la zona de descenso.


    De Zerbi da ahora el sí al Tottenham, que le ofrece un contrato de 5 años por 12 millones de libras por temporada, más un bonus a la firma y una prima en caso de permanencia.


Premier League
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Tottenham crest
Tottenham
TOT