El futuro de los fichajes del Inter este verano depende del City y del Forest. Todo gira en torno a Elliot Anderson, centrocampista de 23 años del Forest, cuyo valor se ha disparado tras una gran temporada en la Premier y ahora es objeto de una guerra de ofertas. Anderson, que representa a Inglaterra en el Mundial con Thomas Tuchel, podría cambiar de aires pronto.

El City lidera la puja, pero el Forest ya rechazó 120 millones de libras. El club de Nottingham insiste en un récord británico y, si el City lo consigue, esa plusvalía activaría una reacción en cadena en toda Europa.