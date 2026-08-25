Getty/GOAL
Traducido por
El fichaje de Bradley Barcola está más cerca, ya que el Liverpool mantiene conversaciones positivas con el Paris Saint-Germain sobre la valoración
Conversaciones positivas y diferencia de valoración
Según Sky Sports y The Athletic, el Liverpool mantuvo conversaciones positivas con el PSG el martes para asegurarse el fichaje de Barcola. Ambas partes están tratando de encontrar un punto en común, ya que ha existido una diferencia considerable en la valoración durante todo el verano.
El PSG pide actualmente una cantidad cercana a 145 millones de libras por Barcola, mientras que el Liverpool busca gastar una cifra más próxima a los 100 millones de libras. A pesar de esta diferencia de 45 millones de libras, la relación entre los clubes al más alto nivel sigue siendo sólida y existe un optimismo real de que se pueda alcanzar un compromiso para resolver la situación.
- Getty Images
Sustituto de Salah y búsqueda de minutos
Barcola tiene dos años más de contrato, pero está dispuesto a dejar la capital francesa para asegurarse más minutos con regularidad en el primer equipo. Tras una productiva campaña en el Mundial con Francia, se ha encontrado en un segundo plano por detrás de Khvicha Kvaratskhelia y Desire Doue en el PSG.
Liverpool ha señalado a Barcola como un objetivo prioritario para acabar reemplazando a Mohamed Salah. El club está desesperado por reforzar la delantera de Andoni Iraola, después de haber cerrado este verano únicamente el fichaje ofensivo de Victor Munoz, de Osasuna, junto al defensor Jeremy Jacquet. En consecuencia, el Liverpool está apretando con fuerza para llevar a Barcola a Anfield.
Objetivos alternativos y la postura de Gakpo
Además de Barcola, el Liverpool ha explorado un movimiento por su compañero de equipo de 18 años Ibrahim Mbaye, que actúa en la banda derecha y se encuentra en una situación similar. El club de la Premier League también ha puesto el foco en Yankuba Minteh, aunque el Brighton ha rechazado recientemente dos ofertas, y la última asciende a 60 millones de libras.
Además, el Liverpool se opone firmemente a vender a Cody Gakpo pese al reciente interés de Tottenham y Manchester City. Es probable que el club necesitara la llegada de al menos dos nuevos extremos antes siquiera de plantearse dejar salir a Gakpo en este mercado de fichajes.
- Getty
¿Qué pasa ahora?
Con el cierre del mercado de fichajes cada vez más cerca, se espera que Liverpool y el PSG continúen sus intensas negociaciones para salvar la diferencia económica. Según se informa, con el Arsenal también pendiente de la situación, el Liverpool debe actuar con rapidez para cerrar el acuerdo. Los próximos días serán cruciales para determinar si Barcola completará su esperado fichaje por la Premier League.
Sigue a GOAL en Google
¿TE HA GUSTADO ESTA HISTORIA?
Añade GOAL.com como fuente preferida en Google para ver más de nuestras noticias