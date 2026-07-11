El fichaje de Andrey Santos por el Manchester United, por 50 millones de libras, es «extraño» y «una apuesta arriesgada», según exjugadores de los Red Devils y del Chelsea

En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt admitió no entender el posible fichaje de Santos. Reconoció que fichar jóvenes es clave, pero se preguntó si el jugador ha mostrado suficiente para justificar 50 millones de libras y un puesto en el once.

«Si lo ficharan por 25 o 30 millones de libras, se podría entender, pero no lo están fichando por 50 millones para que se quede en el banquillo, tiene que ser titular. Lo he visto jugar varias veces, pero no destaca nada que te haga decir: “Vaya, tiene un gran dominio del balón o es una auténtica bestia”», explicó Butt.

O es un golpe de genio del equipo de fichajes que dice: “Este chico será la próxima gran revelación, paguemos los 50 millones y lancémoslo al agua”. Pero, tras ser titular solo en 13 partidos con el Chelsea, que acabó décimo, no me parece un buen fichaje. Ojalá me equivoque y resulte un gran jugador.

Este chico apenas ha jugado diez partidos. Es un fichaje extraño; no es de los que te hacen saltar de alegría. Necesitamos mediocampistas que nos hagan mejores. No me gusta criticar a jugadores jóvenes o nuevos fichajes antes de verlos en el campo, pero aquí se paga potencial en vez de rendimiento demostrado».