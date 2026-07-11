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Chelsea v Tottenham Hotspur - Premier LeagueGetty Images Sport
Yosua Arya

Traducido por

El fichaje de Andrey Santos por el Manchester United, por 50 millones de libras, es «extraño» y «una apuesta arriesgada», según exjugadores de los Red Devils y del Chelsea

Fichajes
Manchester United
A. Santos
Chelsea
Premier League

Nicky Butt duda del fichaje de Andrey Santos por el Manchester United, valorado en 50 millones de libras, y afirma que el brasileño aún debe demostrar que está listo para ser titular en Old Trafford. Emmanuel Petit lo califica de «apuesta» y advierte que el centrocampista debe recuperar la confianza para triunfar.

  • Antiguas estrellas cuestionan la supuesta operación del United

    La leyenda del United, Butt, duda del interés del club por el centrocampista del Chelsea, Santos. Sky Sports informa de un acuerdo de traspaso de hasta 50 millones de libras por el jugador de 22 años, pero Butt cree que esa cifra exige un impacto inmediato.

    Aunque admite que los «Red Devils» necesitan más profundidad de plantilla, sostiene que Santos no llegaría por esa cifra solo para ser suplente, sino que se esperaría que fuera titular pese a su limitada experiencia.


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    Butt expuso sus preocupaciones.

    En declaraciones exclusivas a Paddy Power, Butt admitió no entender el posible fichaje de Santos. Reconoció que fichar jóvenes es clave, pero se preguntó si el jugador ha mostrado suficiente para justificar 50 millones de libras y un puesto en el once.

    «Si lo ficharan por 25 o 30 millones de libras, se podría entender, pero no lo están fichando por 50 millones para que se quede en el banquillo, tiene que ser titular. Lo he visto jugar varias veces, pero no destaca nada que te haga decir: “Vaya, tiene un gran dominio del balón o es una auténtica bestia”», explicó Butt.

    O es un golpe de genio del equipo de fichajes que dice: “Este chico será la próxima gran revelación, paguemos los 50 millones y lancémoslo al agua”. Pero, tras ser titular solo en 13 partidos con el Chelsea, que acabó décimo, no me parece un buen fichaje. Ojalá me equivoque y resulte un gran jugador.

    Este chico apenas ha jugado diez partidos. Es un fichaje extraño; no es de los que te hacen saltar de alegría. Necesitamos mediocampistas que nos hagan mejores. No me gusta criticar a jugadores jóvenes o nuevos fichajes antes de verlos en el campo, pero aquí se paga potencial en vez de rendimiento demostrado».

  • Petit advierte del riesgo de poner en juego la confianza.

    No solo exjugadores del United están preocupados: el excentrocampista del Chelsea Petit también ve riesgos en este fichaje. En declaraciones a BOYLE Sports, que ofrece cuotas de fútbol, Petit afirmó que Santos necesita un cambio mental total para triunfar bajo la presión de la Liga de Campeones en el United.

    «El fichaje de Andrey Santos por el Manchester United es una apuesta arriesgada tanto para él como para el club», afirmó Petit. «Andrey Santos cuajó una gran temporada con el Estrasburgo antes de regresar al Chelsea, donde no jugó con frecuencia ni rindió como se esperaba.

    La dinámica en el Manchester United es diferente ahora: están en la Liga de Campeones y necesitan seguir mejorando. Andrey necesita recuperar la confianza. Tiene la calidad, pero ¿tiene la mentalidad necesaria? Fichar por el United tras un periodo difícil en el Chelsea es una apuesta arriesgada, tanto para él como para el club».

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    Si el acuerdo sale adelante, habrá mucha presión.

    Si Santos confirma el fichaje, las expectativas serán muy altas por la cuantía del traspaso. Butt y Petit coinciden: el brasileño tendrá que rendir desde el primer día y apenas dispondrá de tiempo para adaptarse, pues se le exige ser clave en el centro del campo del United.

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