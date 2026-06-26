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El fichaje de 105 millones de libras del Arsenal impulsó a Declan Rice tres niveles, y un ex capitán de Inglaterra cree que heredará el brazalete de Harry Kane
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Del West Ham al Arsenal: Rice ha transformado su juego
Este jugador de 27 años, siempre en acción, ha recorrido un largo camino desde sus humildes comienzos. Tras ser descartado por el Chelsea cuando era joven, su gran oportunidad en el fútbol profesional llegó en el West Ham, en un momento en el que se cuestionaba si era un centrocampista defensivo o un central combativo.
Hoy es un mediocampista de ida y vuelta, con gol y peligro en asistencias gracias a su precisión en balón parado. Ya no se le encasilla y es reconocido como uno de los mejores.
Cómo benefició al futuro capitán de Inglaterra su fichaje por el Arsenal
¿Cómo llegó Rice a este punto y qué papel desempeñó su fichaje por el Arsenal? Al preguntárselo a Butcher, el ex capitán de Inglaterra —en la campaña «Shirtiette» de Domino’s— habló con GOAL sobre un jugador que algún día podría llevar el brazalete de los Tres Leones: «Cuando pasé del Ipswich al Rangers en 1986, noté que mi nuevo club tenía más títulos que el anterior.
Los Rangers tenían afición e historia, y al pasar del West Ham al Arsenal se nota que el Arsenal ha ganado muchos títulos. Sientes que das un salto de dos o tres niveles porque es un club mucho más grande, muy diferente.
«Sé que el West Ham pasa por un mal momento, pero el Arsenal siempre ha estado ahí, sobre todo con Arsène Wenger ganando trofeos y logrando buenos resultados en Europa.
Para mí, ir a los Rangers fue como decir: “Ahora debo dar un gran salto de calidad”. Te hace jugar mejor y te obliga a dar un paso adelante porque todos quieren ganarte aún más.
En el West Ham pensabas: “Podemos ganarles”. En el Arsenal la mentalidad cambia: “Nos pueden endosar cinco o seis”.
La parte mental y la física avanzan juntas, pero la mental cobra más peso cuando tienes mucha más responsabilidad. Ser capitán de Inglaterra multiplica esa carga por cinco respecto al club.
Declan ya dio el salto mundial: juega en una posición ideal.
Se proyecta al ataque y sabe retroceder; puede cumplir varias funciones. Es un líder que impulsa el juego desde el centro del campo.
Y, sobre todo, con Harry Kane en la delantera, tenemos dos líderes que, si hablan y animan al equipo, serán escuchados».
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¿Podrá Inglaterra poner fin a 60 años de sufrimiento en 2026?
Rice ayudó al Arsenal a acabar en 2026 con 22 años sin ganar la Premier League, siendo parte del primer equipo de los Gunners que lo logra desde los legendarios «Invincibles» de 2003-04.
Ahora busca emular a más leyendas con la selección inglesa en Norteamérica, lista para acabar con 60 años de espera. ¿Podrán lograrlo? Butcher, que ayudó a los Tres Leones a llegar a las semifinales del torneo más importante de la FIFA en 1990, afirmó: «Todos critican a Inglaterra: “En las eliminatorias no vencemos a los diez mejores y no hacemos lo necesario”».
Si quieres ganar el Mundial, debes vencer a los mejores. Ahora estamos mejor preparados. El partido contra Ghana le dio a Thomas Tuchel una idea clara de su equipo y de su mejor once.
«Hay muchos jugadores que a veces esperan, como Bukayo Saka, que quiere ser titular. Entró y realizó un gran disparo, pero el portero ghanés hizo una gran parada. Es uno de los que puede abrir el marcador, así que me gustaría verlo de titular. Creo que no le queda mucho para serlo».
A Inglaterra le han dicho que puede ganar a los mejores equipos del planeta
Butcher animó a los aficionados a hacer ruido en casa y declaró: «El partido contra Croacia fue uno de los mejores de Inglaterra; volaba de todo. Es pura alegría ver a Inglaterra marcar y ganar a grandes equipos en el Mundial.
Los grandes —Brasil, Francia, España, Alemania— saldrán a atacar a Inglaterra porque pueden y porque quieren, y eso abrirá los partidos.
En las eliminatorias Inglaterra debería despuntar, tiene gol y un seleccionador que los aleja de la presión. Si fracasamos, no será por falta de esfuerzo.
Esta plantilla me entusiasma, y el seleccionador cada vez me cae mejor por lo que dice, hace y cómo reacciona. Se enfada desde la banda cuando las cosas no salen, pero luego se maneja bien con la prensa, se comunica muy bien con los jugadores y les exige muchísimo, que es lo que se espera de cualquier seleccionador de Inglaterra. Así que la fase eliminatoria… tengo muchas ganas de que llegue. Creo que podemos superar cualquier reto. De verdad que creo que podemos».
Inglaterra cerrará su participación en el Grupo L ante Panamá en Nueva Jersey el sábado. Ya tiene asegurada su plaza en dieciseisavos, pero aún debe definir en qué posición avanza. El plan es seguir dando a su afición motivos para soñar.
Mundial 2026: ¡a celebrar a lo grande!
Domino’s presenta la «Shirtiette», una camiseta hecha con material de servilleta para que los aficionados luzcan con orgullo las manchas de comida y bebida este verano. La marca regala estas camisetas a los seguidores de Inglaterra y Escocia, para que disfruten de los partidos sin preocuparse por los derrames.
Fabricadas con material absorbente de servilleta, permiten limpiar salsa, mozzarella y otros ingredientes mientras se disfruta del partido en casa. Se pueden solicitar gratis en www.dominosshirtiette.com, en edición limitada para Inglaterra y Escocia.