Cuando Gordon completó su fichaje por el Barcelona este verano, se convirtió en apenas el segundo jugador inglés en incorporarse al club catalán en un traspaso definitivo, después de la leyenda Gary Lineker, que vistió la camiseta del Barcelona en 1986.

El fichaje estuvo rodeado de numerosos interrogantes, especialmente porque el Barcelona desembolsó cerca de 70 millones de libras esterlinas por los servicios de un jugador que sufrió cierta irregularidad en su rendimiento durante su etapa en la Premier League, pese a su brillante actuación en la Liga de Campeones.

El Newcastle terminó la temporada en el duodécimo puesto de la Premier League, mientras que Gordon marcó solo seis goles y dio dos asistencias en 26 partidos, con tres de sus seis goles anotados desde el punto de penalti.

Por ese motivo, surgieron dudas legítimas sobre su capacidad para entrar directamente en el once titular del Barcelona y lidiar con la enorme presión que conlleva vestir la camiseta de uno de los mayores clubes del mundo.

Sin embargo, Gordon había tenido, apenas unos meses antes de su traspaso al Barcelona, un anticipo temprano de la vida que le esperaba en España.

Cuando el Newcastle visitó el estadio del Barcelona en la vuelta de los octavos de final de la Liga de Campeones, el conjunto inglés cayó con un contundente 7-2, con lo que el global de los dos partidos quedó en 8-3 a favor del Barcelona.

Pese a la dureza del resultado, aquella noche fue una experiencia temprana para Gordon dentro del estadio que más tarde se convertiría en el de su nuevo equipo, como si fuera un preludio de lo que le esperaba unos meses después.

Pero lo más importante es que sus números europeos fueron completamente distintos a su balance doméstico. En la Liga de Campeones, Gordon marcó 10 goles en 12 partidos y elevó su nivel de forma evidente cuando se enfrentó a los grandes del continente.

En la tabla de goleadores del torneo solo lo superaron Kylian Mbappé, delantero del Real Madrid, con 15 goles, y Harry Kane, delantero del Bayern de Múnich, que marcó 14 goles.