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El «fenomenal» Harry Kane, respaldado por Gary Lineker para poner fin a la sequía de Inglaterra en el Balón de Oro
Lineker señala a Kane como candidato al máximo premio individual
Lineker ha mostrado su apoyo a Kane para ganar el próximo Balón de Oro. El exdelantero de Inglaterra elogió al actual capitán de la selección, y describió sus logros recientes como fenomenales.
Kane sigue disfrutando de un estado de forma increíble tanto con el Bayern de Múnich como con Inglaterra. Recientemente igualó el récord de 125 internacionalidades de Peter Shilton, al marcar dos goles en una victoria por 3-0 en la Nations League sobre la República Checa en Wembley.
El delantero ha marcado seis goles con el Bayern en siete apariciones esta temporada. Esto llega después de una asombrosa campaña anterior en la que marcó 61 goles con el Bayern y otros 12 con su selección.
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El delantero centro moderno completo
Lineker cree que Kane ofrece mucho más que solo una amenaza goleadora. En una conferencia de Leaders Week en Stamford Bridge, destacó el impresionante juego global del jugador de 33 años y su trabajo defensivo.
«Lo que ha hecho Harry Kane es realmente increíble», afirmó Lineker, en declaraciones recogidas por Independent. «De verdad que sí. Es un definidor brillante. Tiene muchísima precisión con ambas piernas y también va muy bien por alto.
«No es solo un jugador de área como lo era yo. Yo simplemente merodeaba por ahí y marcaba algún gol de vez en cuando, pero anoche le viste, también despejaba balones atrás. Es un futbolista fenomenal, increíblemente inteligente, una gran persona, y menuda carrera ha tenido».
Batiendo récords en la escena internacional
Kane ha consolidado firmemente su legado como uno de los mejores jugadores de la historia de Inglaterra. Su cifra de goles con la selección asciende ya a unos asombrosos 91 y, a principios de este año, superó a Lineker para convertirse en el máximo goleador de la historia de su país en los Mundiales. Lineker considera que esta excelencia sostenida merece reconocimiento mundial.
«Así que me encantaría verle ganarlo (el Balón de Oro)», admitió. «Nunca hemos tenido un ganador del Balón de Oro porque los otros ganadores anteriores, incluidos Michael Owen y Kevin Keegan, fueron Futbolistas Europeos del Año.
«Sería muy merecido, y va a ser él o Lamine Yamal. Así que, ojalá él (Kane) gane un Balón de Oro y, aún más importante, ojalá gane algo con Inglaterra algún día».
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Una noche histórica espera en Londres
Kane descubrirá pronto si ha hecho lo suficiente para hacerse con el prestigioso premio. La ceremonia de la 70.ª edición del Balón de Oro tendrá lugar el 26 de octubre. Como homenaje especial, el próximo evento se celebrará en Londres. Se eligió esta ubicación para conmemorar al primer ganador del galardón, el icono del fútbol inglés Sir Stanley Matthews.
Hasta entonces, Kane seguirá centrado en sus compromisos con su club en Alemania. La estrella del Bayern tratará de mantener su espectacular forma goleadora mientras persigue grandes títulos nacionales y europeos.
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