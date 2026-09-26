El Fenerbahçe, sancionado por la FIFA con una prohibición de fichar durante tres ventanas mientras el gigante turco afronta una crisis de inscripciones

La FIFA no ha hecho pública la cantidad adeudada ni ha identificado a la parte perjudicada en su registro oficial. La cúpula del club turco también ha mantenido el silencio y no ha emitido ningún comunicado ni a los accionistas ni a la prensa. Hasta que una de las dos partes aclare el asunto, los detalles exactos del caso seguirán siendo estrictamente confidenciales.