AFP
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El Fenerbahçe lidera la carrera por Alexander Sorloth por 40 millones de euros mientras el Atlético de Madrid prepara una ofensiva por Dusan Vlahovic
Los gigantes turcos apuntan a Sorloth
El Fenerbahce lidera la carrera para fichar al delantero del Atletico Sorloth, según el jornalista de Marca Matteo Moretto, citado por beIN Sports. El internacional noruego sigue teniendo contrato en el Metropolitano hasta junio de 2028 después de llegar procedente del Villarreal en agosto de 2024. Se cree que el club turco dispone de la capacidad financiera necesaria para alcanzar la tasación de 40 millones de euros (34 millones de libras/46 millones de dólares) fijada por la jerarquía rojiblanca.
- (C)Getty Images
Margen financiero para Vlahovic
Más informaciones destacan que la posible salida de Sorloth es crucial para la estrategia de fichajes del Atlético este verano. Se espera que los fondos generados por la operación equilibren las finanzas del club y, al mismo tiempo, liberen margen salarial para incorporar a Vlahovic. Aunque todavía no se ha presentado una oferta formal que alcance el precio exigido por el Atlético, las conversaciones entre ambas partes sobre el traspaso del delantero siguen en marcha.
Simeone prepara un cambio táctico
La salida de Sorloth alterará la dinámica del ataque de Diego Simeone, ya que el entrenador pierde una referencia físicamente imponente que destaca en los duelos aéreos. En cambio, la llegada de Vlahovic como agente libre tras la expiración de su contrato con la Juventus a finales de junio introducirá una dimensión de alta intensidad en la delantera. Para el Fenerbahce, Sorloth está señalado como la referencia principal para liderar sus aspiraciones nacionales y europeas.
- Alterphotos
Las negociaciones tienen la clave del futuro
Ambos clubes están negociando ahora la estructura de pago y las variables por rendimiento para cerrar el traspaso del delantero a Estambul. Completar esta operación será el principal catalizador para que el Atlético concluya el proceso de llevar a Vlahovic al Metropolitano.
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