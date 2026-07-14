El Fenerbahçe acuerda con el Marsella el traspaso de Mason Greenwood por 42 millones de euros, mientras el exdelantero del Manchester United rechaza la oferta de Arabia Saudí

La llegada de Greenwood culmina la renovación del plantel dirigida por el técnico del Fenerbaçe, Ismail Kartal, para una exigente temporada nacional y europea. Se prevé que se adapte pronto a los fichajes de renombre como Nathan Ake y Vedat Muriqi y aporte la profundidad de plantilla necesaria. Su primer reto será mantener su buen estado de forma bajo presión, mientras el equipo trata de acabar con el dominio del Galatasaray, campeón de la Super Lig turca en las últimas cuatro temporadas.