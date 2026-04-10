El FC Schalke 04 respira aliviado: el rápido regreso de Edin Dzeo hace que el objetivo del ascenso a la Bundesliga sea «extremadamente realista»

Ante el tercer clasificado, el Elversberg, no jugarán Dzeko, su compatriota Nikola Katic —ambos lesionados— ni el capitán Kenan Karaman, sancionado tras su quinta amarilla contra el KSC. «A pesar de las bajas, seguimos teniendo dos o tres opciones muy buenas», afirmó Muslic. «Lo que nos ha hecho increíblemente fuertes en las últimas semanas y meses es que podemos suplir muchas ausencias».

Antes del “partido estrella”, Muslic elogió al rival: «Es un equipo de primer nivel; lo que está haciendo Elversberg esta temporada es extraordinario».