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Bayern Noten KimmichGetty Images
Nino Duit

Traducido por

El FC Bayern tiene un nuevo motivo de preocupación... ¿y pronto un Joshua Kimmich 2.0? Las notas de la temporada de las estrellas del FCB

Bundesliga
Bayern Múnich
V. Kompany
H. Kane
J. Kimmich
M. Olise
M. Neuer
J. Urbig
K. Laimer
J. Stanisic
J. Tah
D. Upamecano
S. Gnabry
J. Musiala
L. Diaz
N. Jackson
L. Karl
L. Goretzka
A. Pavlovic
R. Guerreiro
T. Bischof
S. Boey
A. Davies
H. Ito
M. Kim

El FC Bayern ganó el doblete, pero cayó de forma dramática ante el París Saint-Germain en semifinales de la Liga de Campeones. ¿Cómo lo hicieron los jugadores?

Tras el doblete de 2019 y el histórico sextete de 2020, el FC Bayern vivió una pequeña sequía si se mide con sus propias expectativas. Solo en 2024 se quedó sin títulos, pero el resto de años ganó la Bundesliga y poco más. 

Ahora, tras dominar la Bundesliga, el campeón récord volvió a Berlín y sumó la Copa DFB. Solo la eliminación en semis de la Champions y la derrota liguera ante el Augsburgo en enero empañan una temporada formidable del FCB, marcada por dos figuras. En cambio, un futbolista con un salario desorbitado fue la gran decepción.

Nota: Los jugadores con menos de 600 minutos no reciben nota.

  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, portero: Manuel Neuer

    ¿Cuánta agitación cabe en una temporada? Manuel Neuer: «¡Sí!» El capitán del Bayern de Múnich brilló en la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el PSG y en la ida de cuartos ante el Real Madrid, pero erró en la vuelta. Aun así, predominaron las actuaciones positivas. Sufrió varias ausencias por problemas musculares (como en la final de la Copa DFB), celebró su 40.º cumpleaños, renovó su contrato tras meses de debate y, después de más conversaciones, regresa a la selección alemana para el Mundial. Nota: 2,5.

    • Partidos: 37
    • Minutos: 3210
    • Goles encajados: 40
    • Partidos sin encajar: 11
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  • VfL Wolfsburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, portero: Jonas Urbig

    Jugó más de lo esperado por las lesiones de Neuer y rindió a gran nivel (Eindhoven, Wolfsburgo). A sus 22 años ya se le ve como el portero titular. Solo falta saber cuándo llegará su momento. Nota: 2,5.

    • Partidos: 20
    • Minutos: 1650
    • Goles encajados: 21
    • Partidos sin encajar: 7
  • Real Madrid CF v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, defensa: Dayot Upamecano

    Bajo la tutela del exdefensa Vincent Kompany, este francés de 27 años ha reducido casi por completo sus errores y se ha consolidado entre los mejores centrales del mundo. La recompensa fue una lucrativa renovación de contrato hasta 2030. Nota: 2.

    • Partidos: 42
    • Minutos: 3341
    • Goles: 2
    • Asistencias: 3
  • Bayer 04 Leverkusen v FC Bayern München - DFB Cup SemifinalGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, defensa: Jonathan Tah

    Tras un inicio con pequeñas dificultades, pronto se compenetró a la perfección con Upamecano. A menudo, Tah brilló como salvador en los momentos más críticos: ningún jugador del Múnich registró más despejes ni más tiros bloqueados que él. El fichaje de verano procedente del Bayer Leverkusen resultó un acierto. Nota: 2.

    • Partidos: 49
    • Minutos: 3769
    • Goles: 3
    • Asistencias: 2
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-FREIBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, defensa: Min-Jae Kim

    Tercer central del equipo. En la segunda vuelta de la Bundesliga ha rotado con solidez. Aun así, el surcoreano de 29 años podría salir. Nota: 3,5.

    • Partidos: 37
    • Minutos: 2051
    • Goles: 1
    • Asistencias: 1
  • hiroki itoGetty Images

    FC Bayern de Múnich, defensa: Hiroki Ito

    Regresó en noviembre tras recuperarse de una fractura en el metatarso, pero desde entonces ha sido un suplente discreto. En primavera, el japonés de 27 años estuvo de baja un mes por una rotura fibrilar. Nota: 4.

    • Partidos: 23
    • Minutos: 1049
    • Goles: 1
    • Asistencias: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, defensa: Konrad Laimer

    En su tercera temporada con el Bayern Múnich se consolidó como pieza clave. Este centrocampista de formación fue sólido en el lateral izquierdo y derecho, y aportó dinamismo al ataque. Las supuestas exigencias excesivas del austriaco de 28 años en las negociaciones para renovar su contrato, que vence en 2027, generaron tensión. Nota: 2.

    • Partidos: 47
    • Minutos: 3297
    • Goles: 3
    • Asistencias: 13
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-WOLFSBURG-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, defensa: Josip Stanisic

    Complemento ideal de Laimer en el otro costado de la defensa. Tras una primera vuelta sólida, Stanisic despuntó en primavera. Este canterano de 26 años actuó como lateral con un perfil más defensivo que Laimer, pero igual sumó muchos puntos. Los tropiezos puntuales, como en la ida contra el PSG, fueron la excepción. Nota: 2.

    • Partidos: 43
    • Minutos: 3153
    • Goles: 3
    • Asistencias: 7
  • Atalanta BC v FC Bayern München - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, defensa: Alphonso Davies

    El lateral izquierdo canadiense de 25 años ha tenido una temporada frustrante y se ha convertido en la nueva preocupación del FCB. Tras una larga baja por rotura de ligamentos cruzados, Davies regresó en diciembre, pero volvió a ausentarse en varias ocasiones. Ahora, una lesión muscular en el muslo lo margina y ya se pierde el arranque del Mundial. Cuando jugó, no convenció: ni en su sorpresiva titularidad ante el PSG, donde provocó un penal. Nota: 4,5.

    • Partidos: 23 
    • Minutos: 841
    • Goles: 1
    • Asistencias: 5
  • FBL-GER-BUNDESLIGA-MOENCHENGLADBACH-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, defensa: Sacha Boey

    Por la escasez de laterales, Boey jugó más de lo esperado al inicio de la temporada. Su rendimiento fue correcto sin destacar. A finales de año estuvo varias semanas de baja por enfermedad y luego regresó cedido al Galatasaray. Su futuro es incierto. Nota: 4.

    • Partidos: 15
    • Minutos: 630
    • Goles: 0
    • Asistencias: 1
  • FC Bayern München v Atalanta BC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, defensa: Tom Bischof

    El nuevo fichaje, procedente del TSG Hoffenheim y sin coste de traspaso, jugó con regularidad como lateral izquierdo, una posición poco habitual para él, y mostró destellos prometedores. Bischof (20) sigue los pasos de Joshua Kimmich, y su trayectoria podría ser similar. Nota: 3.

    • Partidos: 38
    • Minutos: 1655
    • Goles: 3
    • Asistencias: 3
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, centrocampista: Joshua Kimmich

    Kimmich (31) fue el motor del 4-2-3-1 de Kompany: organizó el juego desde la defensa, generó peligro en campo rival y dio más pases que nadie. Solo desapareció en las semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG. Nota: 2.

    • Partidos: 49
    • Minutos: 4073
    • Goles: 2
    • Asistencias: 13
  • Aleksandar PavlovicGetty

    FC Bayern de Múnich, centrocampista: Aleksandar Pavlovic

    Fue titular indiscutible en los partidos más importantes junto a Kimmich. Este canterano de 22 años aportó un juego de pases inteligente y preciso, aunque sin llegar al nivel de brillar. Nota: 2,5.

    • Partidos: 44
    • Minutos: 3086
    • Goles: 4
    • Asistencias: 2
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, centrocampista: Leon Goretzka

    Tras su resurgimiento la temporada anterior, Goretzka cerró su etapa en Múnich con una campaña discreta. Aunque era la tercera opción en el centro del campo defensivo, jugó muchos minutos en una Bundesliga ya decidida y sumó algunos goles. En el último partido en casa contra el Colonia, sus propios aficionados le brindaron una emotiva despedida. Nota: 3,5.

    • Partidos: 48
    • Minutos: 2349
    • Goles: 5
    • Asistencias: 5
  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, centrocampista: Raphael Guerreiro

    Para despedirse, Raphael Guerreiro ha completado una temporada a su estilo. En partidos menos relevantes, el portugués de 32 años ha ayudado en varias posiciones y ha mostrado su olfato goleador. Su contrato, tras tres años, no se renovará. Nota: 3,5.

    • Partidos: 29
    • Minutos: 1207
    • Goles: 6
    • Asistencias: 3
  • FC Bayern München v Real Madrid CF - UEFA Champions League 2025/26 Quarter-Final Second LegGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, delantero: Serge Gnabry

    Sin otras opciones, el jugador de 30 años se ganó el verano pasado un puesto fijo detrás de Kane y aprovechó la oportunidad de manera impresionante. La recompensa fue un nuevo contrato hasta 2030. Sin embargo, justo antes de la fase decisiva de la temporada, Gnabry se lesionó los aductores, por lo que también se perderá el Mundial. Nota: 2,5.

    • Partidos: 37
    • Minutos: 2041
    • Goles: 10
    • Asistencias: 11
  • FC Bayern München v 1. FC Heidenheim 1846 - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, delantero: Jamal Musiala

    Tuvo una temporada decepcionante. Este creativo de 23 años tardó en coger ritmo tras recuperarse en enero de una fractura de peroné. A finales de marzo un problema de salud lo marginó de nuevo. Pareció su gran momento: reemplazó a Gnabry lesionado y entró en el once, pero firmó tres actuaciones mediocres en las dos semifinales de la Liga de Campeones ante el PSG y en la final de la Copa DFB, desperdiciando la oportunidad de cerrar la temporada con buen pie. Nota: 4.

    • Partidos: 24
    • Minutos: 1174
    • Goles: 5
    • Asistencias: 6
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, delantero: Michael Olise

    Justo ganador del premio al mejor jugador de la Bundesliga y próximo candidato al Balón de Oro. El francés de 24 años ha brillado toda la temporada con espectáculo y eficacia. Nota: 1.

    • Partidos: 52
    • Minutos: 4015
    • Goles: 22
    • Asistencias: 31
  • luis diaz(C)Getty images

    FC Bayern de Múnich, delantero: Luis Díaz

    Con dinamismo, determinación y espíritu de lucha, el fichaje de 70 millones del Liverpool FC aportó mucho en la banda izquierda. Al principio fallaba ante la portería, pero el colombiano de 29 años mejoró con la temporada. Nota: 1,5.

    • Partidos: 51
    • Minutos: 4060
    • Goles: 26
    • Asistencias: 23
  • Sport-Club Freiburg v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, delantero: Lennart Karl

    Revelación y polémica a partes iguales. Con 17 años, Karl arrasó en la Liga de Campeones y acaparó premios al mejor del partido en otoño. En el parón invernal soñaba con el Real Madrid; en marzo debutó con Alemania. Tras una lesión, reapareció en el Allianz Arena con un llamativo traje rosa. De regreso, se ganó un lugar en la lista del Mundial. Seguirá dando que hablar dentro y fuera del campo. Nota: 2,5.

    • Partidos: 40
    • Minutos: 1984
    • Goles: 9
    • Asistencias: 8
  • FC Bayern München v 1. FC Köln - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich, delantero: Harry Kane

    Máximo goleador de la Bundesliga, ganador de la Bota de Oro y héroe de la final de la Copa DFB; además, a veces crea juego y recupera balones. El inglés de 32 años ha vivido su mejor temporada, pero aún espera su gran título. Nota: 1.

    • Partidos: 51
    • Minutos: 4050
    • Goles: 61
    • Asistencias: 7
  • FBL-EUR-C1-ATALANTA-BAYERN MUNICHAFP

    FC Bayern de Múnich, delantero: Nicolas Jackson

    Aunque marcó un gol cada 120 minutos, la mayoría fueron irrelevantes. Poco retorno para una cesión que costó unos 25 millones de euros. Como se esperaba, el Bayern no lo fichará. Nota: 4.

    • Partidos: 34
    • Minutos: 1320
    • Goles: 11
    • Asistencias: 4
  • 1. FSV Mainz 05 v FC Bayern München - BundesligaGetty Images Sport

    FC Bayern de Múnich: Jugadores sin puntuar

    Además de Karl, el entrenador Vincent Kompany ayudó a debutar a varios jóvenes de la cantera: Cassiano Kiala (17), Erblin Osmani (16), Jonah Kusi-Asare (18), Felipe Chávez (19), Filip Pavic (16), David Santos Daiber (19), Maycon Cardozo (17), Wisdom Mike (17), Deniz Ofli (19) y Bara Sapoko Ndiaye (18). Además, en una ocasión también se recurrió al experimentado tercer portero Sven Ulreich (37).