Así lo informa el diario deportivo español AS. Según esta publicación, el director deportivo del Arsenal, Andrea Berta, habría observado al delantero en el derbi de Estambul entre el Galatasaray y el Fenerbahçe (3-0) celebrado este fin de semana. Además, el italiano se habría informado ante los responsables del Galatasaray sobre Osimhen y un posible fichaje.
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El FC Bayern también lo sigue: el Arsenal vigila al delantero estrella in situ
El SSC Nápoles fichó a Osimhen el verano pasado por 75 millones de euros, procedente del Galatasaray. Con 27 goles en 31 partidos, el delantero brilla de nuevo esta temporada.
Antes de esta campaña, el Arsenal pagó 67 millones al Sporting por Viktor Gyökeres. Sin embargo, el sueco no ha cumplido del todo las expectativas, pues suma 21 goles en 49 partidos con los Gunners. Por eso, según el informe, el club busca un nuevo refuerzo de primer nivel para el centro del ataque. El Galatasaray, por su parte, querría recuperar al menos la cantidad invertida en Osimhen en caso de una futura venta.
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El Arsenal sigue observando a otros dos jugadores del Galatasaray
Según AS, el director deportivo Berta no solo seguía a Osimhen en el derbi: también le interesaban el portero del Galatasaray Ugurcan Cakir y el delantero Baris Alper Yilmaz.
Se rumorea que el Bayern de Múnich busca un sustituto a largo plazo para Harry Kane, quien cumplirá 33 años este verano, y Osimhen es uno de los candidatos junto a Dusan Vlahovic, de la Juventus.
La temporada 2025/26 de Victor Osimhen en el Galatasaray:
Partidos: 31 Minutos jugados: 2386 Goles: 20 Asistencias: 7