Según The Athletic, el décimo campeón de Inglaterra quiere fichar a la promesa de 18 años del OSC Lille.
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El FC Bayern no tiene opciones en las negociaciones: ¿pagará el Manchester City 100 millones de euros por una joven promesa del Mundial?
El Lille aceptaría traspasar al centrocampista este verano si recibe la cifra solicitada.
Se menciona una cifra de 100 millones de euros, cantidad que el Lille desearía recibir por Bouaddis. Por ahora se desconoce si los Skyblues estarían dispuestos a pagar esa suma.
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El Manchester City ya ha pagado más de 100 millones de euros por Elliot Anderson.
El Lille espera una subasta al haber interés de clubes como Manchester United, Arsenal y, en menor medida, Bayern Múnich.
A diferencia de sus rivales, el City quiere incorporarlo de inmediato al primer equipo y no cederlo de nuevo al Lille, pese a la exigencia del presidente Olivier Letang. Esta condición podría frustrar el fichaje.
Además, los «Skyblues» ya ficharon a Elliot Anderson, un centrocampista de primer nivel, en este mercado. Solo por el jugador de 23 años, que representa a Inglaterra en el Mundial, se estima que llegaron a Nottingham entre 140 y 150 millones de euros.
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Ayyoub Bouaddi fue titular con Marruecos en el Mundial
Bouaddi juega en el Lille desde 2021 y, tras subir al primer equipo en 2023, ya ha disputado casi 100 partidos oficiales con solo 18 años; la temporada pasada jugó 42.
Con Marruecos, desde su debut en mayo de 2026, es casi insustituible: titular en cinco de los seis partidos del Mundial hasta la eliminación en cuartos ante Francia; solo descansó en el último duelo de grupo contra Haití.
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