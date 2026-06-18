Manzambi ingresó en el 72’, con 0-0, en el segundo partido de Suiza en el Mundial, el jueves. Los suizos sufrían ante la férrea defensa bosnia, pero el atacante rompió el empate con su desequilibrio.

A los dos minutos de saltar al campo, el jugador del Friburgo marcó de volea el 1-0 y dio la ventaja a los favoritos del Grupo B. En el último cuarto de hora, casi todos los ataques pasaron por él. Asistió en el segundo gol, obra de Rubén Vargas, y cerró la goleada con el 3-0.

«Se nota su flexibilidad y naturalidad. Además, ya muestra madurez en sus decisiones y una buena ética de trabajo. En Friburgo pertenece a un equipo que trabaja muy duro, y su evolución es muy positiva», elogió Müller al joven suizo.