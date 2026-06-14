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Ismael SaibariGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

El FC Bayern debe apresurarse con Ismael Saibari; de lo contrario, podría fichar por un rival como el Barça o el Real Madrid

World Cup
FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos

Marruecos dominó en la primera parte, pero Vinicius mantuvo a Brasil en el partido. Tras el descanso, todo cambió.

Brasil, el país con más títulos mundiales, no jugó como tal en la primera parte ante Marruecos. Así, el gol de Ismael Saibari, candidato a fichar por el Bayern, puso justamente por delante a los norteafricanos.

Solo un gol de Vinicius Junior, del Real Madrid, mantuvo a Brasil en el partido. Tras el descanso, la Seleção se transformó, dominó el balón y neutralizó el juego marroquí.

Al final, los favoritos del Grupo C empataron 1-1 en el mejor partido del Mundial 2026 hasta ahora. Tres detalles a destacar.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Sobre todo para Vinicius: Neymar también es importante desde el banquillo

    Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos por problemas en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido, ante Haití.

    Aunque Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, Neymar ya influye: contra Marruecos se vio que, desde el banquillo, sigue siendo clave para Brasil y, en especial, para Vinicius Junior.

    Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende el campo, y ahí Neymar le quita mucho peso.

    Lesionado ante Marruecos, Neymar acaparó cámaras desde el banquillo y atrajo la atención sin pisar el campo. Vinicius lo sabe y, así, puede concentrarse mejor en el juego.

    En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el protagonismo y brilló en solitario. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, marcó el 1-1 tras una incursión en solitario.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brasil contra Marruecos: el jugador que Kompany quiere fichar se vuelve aún más interesante

    Ismael Saibari eligió la trayectoria perfecta y Brahim Díaz le dio el pase en el momento justo. Al enfrentarse al portero brasileño Alisson, adelantado, Saibari remató con precisión y marcó. Ese gol, que dio la ventaja a Marruecos en su debut mundialista ante el país más laureado de la historia, fue una lección de eficacia.

    Saibari, quien ficharía por el Bayern Múnich, ya convence a su futuro técnico Vincent Kompany.

    Además de su extraordinario gol, el delantero centro lideró el juego combinativo de un Marruecos cada vez más revelación. Constantemente mostró inteligencia, entregó pases limpios y distribuyó el juego con astucia y precisión. Fue el “nueve” participativo que, hoy por hoy, Harry Kane encarna mejor en el mundo. Y precisamente esa labor de suplente del inglés podría ser una de las tareas que se le asignarían a Saibari en el Bayern.

    Además, mostró dinamismo, velocidad, inteligencia y buena técnica. Se movió con flexibilidad en ataque y, en el Bayern, podría actuar como ‘diez’ o en las bandas. Su partido ante Brasil lo ha puesto aún más en el radar. Por ello, el FCB debería acelerar las negociaciones de traspaso antes de que otros grandes clubes como el Real Madrid o el Barça se sumen a la puja.

  • Preocupa el Brasil de la primera parte; mejoró tras el descanso.

    Durante gran parte de la primera mitad, Brasil preocupó: lento, sin ideas y, a ratos, desbordado. La solidez de Marruecos y la floja actuación del equipo de Ancelotti explican el panorama.

    De hecho, Brasil tuvo suerte de que Marruecos no ampliara su ventaja antes del descanso. La Seleção abusó de los balones largos y apenas mostró creatividad en el centro del campo. Ante la intensidad marroquí, los habituales artistas del balón parecieron torpes.

    Tras el descanso, Brasil mejoró. Ancelotti retiró a Casemiro, perdido ante la presión marroquí, y a Roger Ibáñez, también superado. Los suplentes Fabinho y Danilo aportaron más equilibrio y la intensidad general del equipo aumentó.

    El juego posicional, las distancias y la presión mejoraron, lo que dio control y una base sólida para que brillaran los delanteros. Vinicius dejó de ser un espectáculo en solitario: Raphinha también entró en juego.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil 1-1 Marruecos (1-1) – los datos del partido

    Partido

    Brasil contra Marruecos

    Competición

    Copa Mundial 2026, fase de grupos, 1.ª jornada

    Resultado

    1-1 (1-1)

    Goles:

    0-1 Saibari (21'), 1-1 Vinicius (32')

    Estadio:

    Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)

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