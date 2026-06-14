El FC Bayern debe apresurarse con Ismael Saibari; de lo contrario, podría fichar por un rival como el Barça o el Real Madrid

Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos por problemas en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido, ante Haití.

Aunque Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, Neymar ya influye: contra Marruecos se vio que, desde el banquillo, sigue siendo clave para Brasil y, en especial, para Vinicius Junior.

Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende el campo, y ahí Neymar le quita mucho peso.

Lesionado ante Marruecos, Neymar acaparó cámaras desde el banquillo y atrajo la atención sin pisar el campo. Vinicius lo sabe y, así, puede concentrarse mejor en el juego.

En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el protagonismo y brilló en solitario. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, marcó el 1-1 tras una incursión en solitario.