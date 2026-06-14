El FC Bayern debe apresurarse con Ismael Saibari; de lo contrario, podría fichar por un rival como el Barça o el Real Madrid

Brasil, el país con más títulos mundiales, no jugó como tal en la primera parte ante Marruecos. Así, el gol de Ismael Saibari, candidato a fichar por el Bayern, puso justamente por delante a los norteafricanos.
Solo un gol de Vinicius Junior, del Real Madrid, mantuvo a Brasil en el partido. Tras el descanso, la Seleção se transformó, dominó el balón y neutralizó el juego marroquí.
Al final, los favoritos del Grupo C empataron 1-1 en el mejor partido del Mundial 2026 hasta ahora. Tres detalles a destacar.
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