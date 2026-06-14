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Ismael SaibariGetty Images
Oliver Maywurm

Traducido por

El FC Bayern debe apresurarse con Ismael Saibari; de lo contrario, podría fichar por el Barça o el Real Madrid

World Cup
FEATURES
Brazil vs Marruecos
Brazil
Marruecos

Marruecos estuvo cerca de vencer a Brasil en la primera parte, pero la Seleção se mantuvo en juego gracias a la calidad de Vinicius. Tras el descanso, el panorama cambió por completo.

Brasil, el país con más títulos mundiales, no mostró su nivel en la primera parte ante Marruecos. Así, el tanto de Ismael Saibari, posible fichaje del Bayern, premió el mejor juego norteafricano.

Solo un gol de Vinicius Junior, del Real Madrid, mantuvo a Brasil en juego. Tras el descanso, la Seleção se transformó, dominó y neutralizó el ingenio marroquí.

Al final, los favoritos del Grupo C empataron 1-1 en el mejor partido del Mundial 2026 hasta ahora. Tres detalles que llamaron la atención.

Aquí puedes leer la crónica del partido.

  • Sobre todo para Vinicius: Neymar también es importante desde el banquillo

    Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos debido a molestias en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido de grupo ante Haití.

    Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, así que, en lo deportivo, la superestrella no será el centro de atención. Sin embargo —como mostró el debut contra Marruecos—, para los brasileños Neymar sigue siendo clave incluso desde el banquillo. Especialmente para Vinicius Junior, su sucesor como referente de la Seleção.

    Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende lo que ocurre en la cancha, y es justo ahí donde Neymar le quita mucho peso.

    Lesionado ante Marruecos, Neymar acaparó cámaras desde el banquillo y distrajo a la prensa. Vinicius lo sabe y se concentra en el juego.

    En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el papel de hombre orquesta. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, marcó el 1-1 tras una incursión en solitario.

    • Anuncios
  • TOPSHOT-FBL-WC-2026-MATCH07-BRA-MARAFP

    Brasil contra Marruecos: el jugador que Kompany quiere fichar se vuelve aún más interesante

    Ismael Saibari eligió la trayectoria perfecta y Brahim Díaz le dio el pase en el momento justo. Al enfrentarse al portero brasileño Alisson, adelantado, Saibari remató con precisión y marcó. Ese gol, que dio a Marruecos la ventaja sobre el país más laureado de la historia en su debut mundialista, fue una lección de fútbol.

    Saibari, quien según rumores fichará pronto por el Bayern Múnich, ya convence a su futuro técnico Vincent Kompany.

    No solo marcó un gol extraordinario: como delantero centro, participó en cada combinación y mantuvo la presión alta. Repitió pases limpios, movió el balón con astucia y mostró la inteligencia de un ‘nueve’ participativo, rol que hoy lidera Harry Kane. Precisamente, cubrir la espalda del inglés sería una de sus funciones en el Bayern.

    Además, mostró dinamismo, velocidad, inteligencia y buena técnica. Se movió con flexibilidad en ataque y, en el Bayern, podría actuar como ‘diez’ o en las bandas. Su partido ante Brasil lo ha puesto aún más en el radar. Por ello, el FCB debería acelerar las negociaciones de traspaso antes de que otros grandes clubes como el Real Madrid o el Barça se sumen a la puja.

  • Preocupa el Brasil de la primera parte; mejoró tras el descanso.

    Durante gran parte de la primera mitad, Brasil preocupó: lento, sin ideas y, a ratos, desbordado. La sólida actuación de Marruecos y el flojo rendimiento del equipo de Ancelotti explican el panorama.

    De hecho, Brasil tuvo suerte de que Marruecos no ampliara su ventaja antes del descanso. La Seleção abusó de los balones largos y apenas mostró creatividad en el centro del campo. Ante la intensidad marroquí, los habituales artistas del balón parecieron torpes.

    Tras el descanso los brasileños parecían otros. Ancelotti retiró a Casemiro, perdido ante la presión marroquí, y a Roger Ibáñez, también superado. Los suplentes Fabinho y Danilo aportaron más equilibrio y la intensidad general del equipo creció.

    El juego posicional, las distancias y la presión mejoraron, lo que dio control y una base sólida para que brillara la delantera. Vinicius dejó de ser un espectáculo en solitario: Raphinha también entró en juego.

  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Brasil 1-1 Marruecos (1-1) – datos del partido

    Partido

    Brasil contra Marruecos

    Competición

    Copa Mundial 2026, fase de grupos, 1.ª jornada

    Resultado

    1-1 (1-1)

    Goles:

    0-1 Saibari (21'), 1-1 Vinicius (32')

    Estadio

    Nueva York/Nueva Jersey (EE. UU.)

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