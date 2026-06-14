El FC Bayern debe apresurarse con Ismael Saibari; de lo contrario, podría fichar por el Barça o el Real Madrid

Neymar entró en la convocatoria de Brasil para el Mundial sobre la hora y no jugó contra Marruecos debido a molestias en la pantorrilla. La Seleção confía en que el jugador de 34 años del FC Santos esté listo para el segundo partido de grupo ante Haití.

Carlo Ancelotti no lo ha incluido en el once inicial, así que, en lo deportivo, la superestrella no será el centro de atención. Sin embargo —como mostró el debut contra Marruecos—, para los brasileños Neymar sigue siendo clave incluso desde el banquillo. Especialmente para Vinicius Junior, su sucesor como referente de la Seleção.

Porque Vinicius no debe cargar solo con la enorme presión de llevar a Brasil, la nación del fútbol, sobre sus hombros. Esa presión trasciende lo que ocurre en la cancha, y es justo ahí donde Neymar le quita mucho peso.

Lesionado ante Marruecos, Neymar acaparó cámaras desde el banquillo y distrajo a la prensa. Vinicius lo sabe y se concentra en el juego.

En la primera parte, con Brasil sufriendo ante la presión marroquí, Vinicius asumió el papel de hombre orquesta. Sus acciones individuales generaron casi todo el peligro de Brasil y, en el minuto 32, marcó el 1-1 tras una incursión en solitario.