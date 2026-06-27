Según la Gazzetta dello Sport, si deja la Juventus, el único destino posible para el internacional serbio —que habría gastado gran parte de su dinero— sería ahora el Besiktas de Estambul.
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¿El FC Bayern de Múnich ya no es una opción? Parece que a la estrella de la Serie A, cuyo fichaje es gratuito, se le agotan los clubes interesados
La Juve le ofreció al jugador de 26 años un contrato de un año por ocho millones de euros, pero ni él ni sus representantes han respondido. Como la negociación se arrastra desde hace meses y el contrato vence en cuatro días, la “Vecchia Signora” lo toma como plazo final: si no acepta antes del 30 de junio, su futuro en Turín se descartará.
Su padre, Milos, preferiría que fichara por el FC Barcelona o el Bayern de Múnich, pero, según La Gazzetta, ninguno de los dos clubes ha hecho aún una aproximación formal. El Barça negocia con Julián Álvarez y el Bayern con Ismael Saibari, así que por ahora no necesitan más refuerzos.
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¿Pagará el Beşiktaş 30 millones de euros por Dusan Vlahovic?
Beşiktaş, único club interesado, ofrecería 30 millones de euros por Vlahovic: 10 M€ por temporada más 5 M€ de prima de fichaje.
Llegó a la Juventus en 2022 procedente de la Fiorentina por 85 millones y ha marcado 68 goles en 168 partidos. Las lesiones le marginaron gran parte de la última temporada, aunque cerró con cuatro tantos en cuatro jornadas de Serie A.