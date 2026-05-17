Se especulaba sobre el regreso de Manuel Neuer a la selección alemana para el Mundial 2026. Ahora, el FC Bayern Múnich ha revelado el diagnóstico tras su sustitución en el último partido de la Bundesliga contra el 1. FC Colonia.
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El FC Bayern de Múnich da a conocer el diagnóstico: ¿Estará Manuel Neuer en condiciones de disputar el Mundial?
Según el parte médico del FC Bayern, el portero deberá reducir su actividad por problemas musculares en la pantorrilla izquierda.
«Simplemente lo noté en el lado izquierdo. Tenía algunos problemas en la pantorrilla y no quería correr ningún riesgo», declaró Neuer el domingo a la cadena BR.
El club no precisó cuánto tiempo estará de baja ni si llegará a la final de la Copa DFB del sábado ante el VfB Stuttgart.
Neuer se ha lesionado varias veces en la pantorrilla
Sin embargo, en los últimos tiempos Neuer ha sufrido cada vez más problemas en la pantorrilla. El campeón del mundo de 2014 ya se perdió tres partidos de la pasada temporada de la Bundesliga por una rotura fibrilar en esa zona.
No se sabe si esto afectará su convocatoria al Mundial. Según Sky, el regreso del portero de 40 años ya está confirmado, aunque Nagelsmann no lo confirmó el sábado en el programa ZDF-Sportstudio.