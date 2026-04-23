El Barça informó el jueves que Yamal sufrió una lesión muscular en el muslo, pero el club asegura que no peligra su participación en el Mundial. Antes, Mundo Deportivo había hablado de una rotura muscular y puesto en duda su presencia en la cita.
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¡El FC Barcelona anuncia que se pierde el resto de la temporada! Sin embargo, parece que Lamine Yamal se libra del peor de los casos
Se estima una baja de al menos cinco o seis semanas, aunque podría alargarse si la recuperación es más lenta.
Faltan siete semanas para el inicio del torneo en Estados Unidos, Canadá y México. El 11 de junio se jugará el partido inaugural entre México y Sudáfrica, y España debutará el 15 de junio ante Cabo Verde.
- AFP
Yamal se lesiona tras transformar un penalti
Yamal sufrió una curiosa lesión contra el Celta de Vigo. En el minuto 40, el joven de 18 años transformó con maestría un penalti que él mismo había provocado, dando la ventaja al Barça, que acabó siendo el resultado final. Sin embargo, en lugar de celebrar, señaló al banquillo que se había lesionado. Luego se tumbó en el césped, mientras sus compañeros, desconcertados, se agolpaban a su alrededor.
El cuerpo médico lo atendió brevemente y, cojeando y visiblemente decepcionado, se marchó al vestuario. Lo reemplazó Roony Bardghji.