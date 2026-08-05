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Abobakr El Mokadem

Traducido por

El fantasma del "FIFA Gate" regresa: la guerra de los archivos digitales allana el camino para derrocar a Infantino

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World Cup

La UEFA declara la guerra al presidente de la FIFA

Gianni Infantino, presidente de la Federación Internacional de Fútbol, se encuentra en una posición nada envidiable tras los últimos movimientos de la UEFA y de varias federaciones nacionales en su contra, con el objetivo de frenar su proyecto de vender una parte del Mundial.

El sitio "Foot Mercato" publicó hoy un extenso informe en el que abordó la situación de Infantino y la posibilidad de que abandone su cargo en los próximos meses, a causa del escándalo del "proyecto FIFA Forward".

Después de que la Unión Europea de Fútbol obligara a Gianni Infantino a renunciar a su plan de crear una estructura comercial para atraer a inversores del sector privado a las futuras competiciones de la FIFA, la UEFA abrió un nuevo frente al exigir la conservación inmediata de todos los documentos relacionados con el caso.

Esta amenaza se considera grave, ya que la Unión Europea ya no habla de discrepancias estratégicas o de diferencias en la gobernanza, sino que ahora insinúa la posibilidad de recurrir a la justicia, al arbitraje y a las quejas regulatorias.

 En su notificación oficial a la FIFA, la Unión Europea solicita la conservación de los correos electrónicos, los documentos electrónicos, las comunicaciones internas, las ofertas financieras, los documentos relacionados con los inversores y toda la información almacenada digitalmente que pueda arrojar luz sobre el origen del proyecto "FIFA Forward" y su preparación.

  • La similitud con el escándalo del "FIFA Gate"


    Detrás de esta solicitud subyace una pregunta central que podría poner fin al mandato de Infantino: ¿quién sabía realmente qué, cuándo y con qué nivel de implicación? La verdadera cuestión ya no reside únicamente en comprender por qué la FIFA quiere abrir parte de sus activos comerciales al capital privado, sino en determinar cómo se desarrolló esta idea, cómo se verificó su validez y cómo se presentó a las 211 federaciones miembro.

    De este modo, el asunto adquiere una dimensión más parecida a la de una investigación institucional, en la que cada archivo digital podría convertirse en una prueba potencial. Y resulta inevitable la comparación con el escándalo del "FIFA Gate" de 2015, aunque ambas crisis no hayan seguido los mismos mecanismos. En aquel momento, fueron las investigaciones estadounidenses sobre las redes de corrupción y los pagos ocultos las que provocaron la caída de Sepp Blatter y causaron un grave perjuicio a la imagen de la FIFA.

     En esta ocasión, en cambio, el peligro reside en la gobernanza, en la concentración del poder y en la manera en que supuestamente se prepararon unas reformas de miles de millones de dólares. Y la pregunta que plantean los detractores de Infantino es sencilla: ¿participaron plenamente los órganos directivos de la FIFA en el proceso, o algunas de las discusiones se llevaron a cabo a puerta cerrada?

     La posibilidad de la llegada de inversores del sector privado, las conversaciones con entidades financieras, así como las previsiones económicas en torno a la Federación Internacional de Fútbol, podrían convertirse en factores decisivos en caso de que se inicien acciones legales.

     En este tipo de conflicto, la batalla no se libra únicamente en las salas de los tribunales o en los consejos de administración. Se libra en los servidores, en los registros de correo electrónico, en los metadatos y en los documentos internos que permiten reconstruir una cronología precisa de las decisiones.

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  • Los ciberataques: la pesadilla de la FIFA


    Esta obsesión por las pruebas digitales llega en un momento en el que el mundo del deporte se ha convertido en un objetivo principal de los ataques informáticos y las operaciones de influencia. El fútbol moderno se centra hoy en los datos comerciales, financieros, personales y políticos, lo que atrae a los ciberdelincuentes y a las entidades que buscan desestabilizar a las instituciones.

    Las grandes competiciones internacionales son las más expuestas al peligro, dada la cantidad de dinero, fama mundial e importancia diplomática que concentran. Antes del inicio del Mundial 2026, numerosas autoridades de ciberseguridad advirtieron sobre los riesgos de sitios web falsos de la FIFA, campañas de phishing, robo de datos y operaciones de manipulación vinculadas al evento.

     Y el fútbol no está al margen de esta realidad. En 2025, la Federación Francesa de Fútbol sufrió un ciberataque que expuso los datos de sus miembros, mientras que estudios recientes señalan que la mayoría de las organizaciones deportivas han sido blanco de ataques informáticos.

     En el caso de Infantino, no existe por el momento ninguna prueba de una intrusión o filtración masiva, pero la mera posibilidad de que aparezcan documentos internos podría alterar por completo el equilibrio de fuerzas. La filtración de correspondencia privada, proyecciones financieras o comunicaciones con socios podría convertir la crisis política en una gran crisis institucional.

    El escenario que la Federación Internacional de Fútbol (FIFA) teme más que ningún otro es el de un «escándalo de datos», una crisis que no se alimenta de un escándalo legal tradicional, sino de la aparición gradual de documentos internos que podrían revelar los entresijos de su polémico proyecto.

    En los grandes casos contemporáneos, la información más sensible suele proceder de rastros que quedan en los sistemas digitales. Los contratos preliminares, la correspondencia con los bancos, los memorandos estratégicos, las simulaciones de ingresos, las presentaciones a inversores o las discusiones internas pueden dar respuesta a los interrogantes de la Unión Europea de Fútbol.

    Y la notificación oficial enviada a Infantino adquiere aquí una dimensión simbólica especial, ya que la Unión Europea advierte de forma explícita de que cualquier destrucción, eliminación, alteración o desaparición de los documentos pertinentes podría considerarse un robo de pruebas.

  • ¿Y qué hay de la ley en todo esto?


    En una organización tan influyente como la FIFA, los datos internos representan a veces el último control sobre las decisiones adoptadas en los más altos niveles. Por eso, esta pugna por las pruebas trasciende el asunto del programa "FIFA Forward Enterprise", ya que afecta al núcleo del modelo de gestión del fútbol mundial y a cómo se rinde cuentas de una organización privada que goza de una influencia económica global.

    Y en caso de que la UEFA u otras entidades decidan seguir adelante, se podrá recurrir a numerosos marcos jurídicos europeos.

     Los artículos 101 y 102 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea constituyen, en particular, dos posibles armas en este ámbito.

     El primero prohíbe los acuerdos y prácticas que puedan distorsionar la competencia, mientras que el segundo sanciona el abuso de posición dominante. La FIFA ocupa una posición singular, ya que reúne los roles de organizadora de las competiciones internacionales, de órgano regulador del fútbol mundial y de gestora de activos comerciales que representan miles de millones de euros.

    Esta concentración de poder puede examinarse a la luz del derecho europeo, desde que se dictó la sentencia histórica del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el caso de la Superliga en diciembre de 2023.

    El Tribunal de Justicia de la Unión Europea ya había subrayado anteriormente la necesidad de que los organismos deportivos que desarrollan una actividad económica se atengan a las normas de transparencia, a los criterios objetivos y a los mecanismos de control a la hora de adoptar decisiones que afectan al mercado.

     El artículo 165 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea podría convertirse en un argumento clave para los detractores del proyecto de la FIFA, ya que este artículo consolida el estatus especial del deporte dentro de la Unión Europea y defiende un modelo basado en sus funciones sociales, educativas y culturales.

     Por tanto, detrás de esta pugna subyace un choque entre dos visiones del fútbol. Los críticos de la FIFA pueden apoyarse en los principios de buena gobernanza establecidos por el Consejo de Europa mediante el Convenio de Macolin de 2014 sobre la integridad del deporte, que insiste en la necesidad de que existan mecanismos transparentes para proteger las competiciones.

     Por último, el régimen europeo sobre las subvenciones extranjeras, adoptado en 2023, podría quedar bajo escrutinio si inversores beneficiarios de ayudas gubernamentales adquieren participaciones en estructuras comerciales vinculadas al fútbol mundial. En 2015, los investigadores buscaban el dinero; en 2026, los detractores buscan las huellas digitales.

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