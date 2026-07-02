El fantasma del colapso... ¿Cuál es la hoja de ruta para reconstruir la identidad de la selección saudí?

La eliminación de la selección saudí en la fase de grupos del Mundial 2026 no fue solo una derrota, sino el síntoma de una crisis estructural en todo el sistema futbolístico.

Este fracaso muestra que el problema no es un entrenador o el presidente de la federación, sino un proyecto que necesita revisión urgente, sobre todo ante citas próximas como la Copa del Golfo y la Copa de Asia 2027, que se disputará en Arabia Saudí.