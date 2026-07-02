Goal.com
En directo

Esta página contiene enlaces de afiliados. Cuando compra a través de los enlaces proporcionados, es posible que ganemos una comisión.

+18 | Publicidad | Aplican Términos y Condiciones | Juega con responsabilidad | Principios editoriales

NO TE PIERDAS NI UN MOMENTO DEL MUNDIAL

Tu pase de acceso total a resultados, actualizaciones en directo y análisis
Explora
Spain v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
GOAL

Traducido por

El fantasma del colapso... ¿Cuál es la hoja de ruta para reconstruir la identidad de la selección saudí?

FEATURES
Cabo Verde vs Arabia Saudí
Cabo Verde
Arabia Saudí
World Cup
España vs Arabia Saudí
España
Salem Mohammed Al-Dossari
Cabo Verde
Arabia Saudí
EE. UU.
España

El fútbol saudí necesita una nueva revolución

La eliminación de la selección saudí en la fase de grupos del Mundial 2026 no fue solo una derrota, sino el síntoma de una crisis estructural en todo el sistema futbolístico.

Este fracaso muestra que el problema no es un entrenador o el presidente de la federación, sino un proyecto que necesita revisión urgente, sobre todo ante citas próximas como la Copa del Golfo y la Copa de Asia 2027, que se disputará en Arabia Saudí.

  • Cabo Verde v Saudi Arabia: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    La revolución financiera: un arma de doble filo.

    La Liga Roshen ha dado un salto histórico al atraer a muchas estrellas mundiales, en línea con la visión del Reino de desarrollar el deporte y situar la liga entre las mejores del mundo.

    Sin embargo, esta revolución financiera ha tenido efectos secundarios en la selección: el alto valor de los contratos y los enormes sueldos han generado saciedad en algunos jugadores, quienes alcanzan la estabilidad económica antes de lograr grandes éxitos con la selección.

    Aunque estos contratos muestran la solidez económica de la liga, mantenerlos así podría reducir la motivación de algunos jugadores para seguir mejorando o buscar retos mayores fuera de Arabia Saudí.

    • Anuncios

  • La participación es más importante que el sueldo

    El aumento de jugadores extranjeros en la Liga Roshen ha reducido los minutos de juego de muchos futbolistas saudíes, sobre todo en ataque y creación, justo donde más los necesita la selección.

    El problema es que, por mucha calidad que tenga, un jugador con pocos minutos no llega en forma a las competiciones internacionales.

    Además, muchos cobran sueldos elevados a pesar de su escasa participación, lo que reduce su motivación y presión por demostrar su nivel.

    Revisar la estructura salarial y vincularla a la participación y al rendimiento en el terreno de juego podría ser un paso necesario para recuperar el espíritu competitivo entre los jugadores locales.

  • Saudi Arabia v Uruguay: Group H - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    El profesionalismo en el extranjero es una necesidad, no un lujo

    Japón, Corea del Sur y Australia exportan jugadores a Europa, lo que eleva el nivel de sus selecciones.

    En Arabia Saudí, sin embargo, el profesionalismo en el extranjero sigue siendo escaso, pese a que muchos jugadores tienen las cualidades necesarias.

    Lee también... ¡Filtraciones secretas desenmascaran el caos en Senegal tras el terremoto del Mundial!

    Por ello, el sistema debe impulsar el salto de los talentos saudíes a Europa, aunque sea a ligas de nivel medio, pues salir de la zona de confort y medirse a mejores rivales los prepara mejor para la selección.

  • FBL-WC-2026-ASIA-QUALIFIERS-KSA-IRQAFP

    El proyecto es más importante que los cambios de personal

    La marcha de Yasser Al-Meshal puede abrir una nueva etapa con cambios en el cuerpo técnico y en la plantilla, pero no bastará si no se mejora la forma de trabajar.

    La selección saudí necesita un proyecto a largo plazo que arranque en las categorías inferiores, reevalúe el sistema de jugadores locales, les dé minutos reales y les anime a profesionalizarse en el extranjero, mientras se consolida una identidad técnica que no varíe con cada torneo o entrenador.

    Lee también... El sustituto de Salem Al-Dossari... Una decisión impactante que deja atónitos a los grandes de la Liga Roshen

    El éxito en el fútbol moderno no surge de decisiones apresuradas, sino de un proyecto integral a largo plazo. Si Arabia Saudí quiere recuperar su prestigio continental y mundial, debe reformular el sistema en su totalidad, pues lo ocurrido en el Mundial fue solo el resultado de problemas acumulados durante años.