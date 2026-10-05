El fantasma de Renard: una triste historia que inquieta a Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo 27

Tras años de ausencia en la escena final, la selección de Arabia Saudí regresa de nuevo a la final de la Copa del Golfo Arábigo, pero esta vez en medio de una vieja historia cuyas páginas no se han cerrado por completo, y de recuerdos que siguen presentes cada vez que Arabia Saudí se acerca a un partido decisivo. La Copa del Golfo 27 brinda a Arabia Saudí una nueva oportunidad de escribir un final diferente, después de que el equipo se ausentara de la final desde la edición de 2019.
La selección saudí se prepara para enfrentarse a su homóloga de los Emiratos Árabes Unidos, mañana martes por la noche, en el estadio "Al-Inmaa" de Yeda, bajo la dirección del entrenador griego Georgios Donis, en un partido en el que Arabia Saudí busca recuperar el título del Golfo y poner fin a los años de espera que ha vivido la afición saudí desde la última coronación de la selección en el torneo.