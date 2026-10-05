El fantasma de Renard: una triste historia que inquieta a Arabia Saudí en la final de la Copa del Golfo 27

Georgios Donis afronta la final con una oportunidad importante de devolver a la selección saudí al podio de los campeones, después de haber logrado conducir al Al-Akhdar hasta el partido decisivo, pero sabe al mismo tiempo que llegar a la final no será suficiente para una afición que espera el título.

La importancia del encuentro aumenta porque la selección saudí lo disputa en su propio terreno y ante su público, lo que eleva el techo de las expectativas y hace que cualquier resultado que no sea el título resulte aún más doloroso.

Por otro lado, Donis tendrá que lidiar con la presión física y técnica que rodea al partido, especialmente tras el enfrentamiento del Al-Akhdar ante Qatar, que se prolongó hasta los 120 minutos y terminó en los penaltis.

Todo lo que ocurrió en 2019 ya forma parte del pasado, pero el fútbol brinda ahora a la selección saudí una nueva oportunidad para borrar aquel recuerdo mediante la conquista del título ante los Emiratos Árabes Unidos, en un partido que será diferente en sus detalles, su ambiente y sus cálculos.

Arabia Saudí llegó a la final por primera vez desde la edición de 2019, y los Emiratos Árabes Unidos se interponen en su camino hacia el título, mientras la afición espera que el estadio Al-Inmaa sea testigo de un final distinto para la historia que comenzó hace años y terminó con amargura en Qatar.

Y entre el fantasma de Renard y los recuerdos de la final de 2019, el Al-Akhdar afronta el partido de mañana sabiendo que la historia no se borra con palabras, sino con una nueva victoria que sume una copa a las vitrinas de la selección y conceda a la afición saudí un momento largamente esperado.