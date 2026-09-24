AFP
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El extremo del Barcelona Anthony Gordon critica la controvertida decisión de Thomas Tuchel durante la eliminación de Inglaterra en semifinales del Mundial ante Argentina
Una retirada táctica prematura
La dolorosa eliminación de Inglaterra en el Mundial a manos de Argentina sigue marcando el relato mientras la selección se reagrupa por primera vez desde el verano. Inglaterra estaba a 20 minutos de alcanzar una final histórica, con una ligera ventaja gracias a un certero gol de Gordon. Sin embargo, la dinámica cambió de forma radical cuando Tuchel optó por proteger la ventaja y sustituyó al goleador por el defensa Ezri Konsa.
El cambio defensivo invitó a la presión incesante de los sudamericanos, que finalmente remontaron para destrozar el sueño inglés. Aunque en un primer momento Tuchel culpó a su equipo por su incapacidad para conservar la posesión, desde entonces ha reconocido que sus ajustes conservadores llegaron demasiado pronto. La decisión del entrenador de pasar a un sistema 5-4-1 entregó de hecho el control a Argentina, dejando a jugadores y aficionados desconcertados por la repentina falta de ambición ofensiva.
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Reflexionando sobre una retirada dolorosa
Gordon se ha sincerado ahora sobre el momento en que terminó su torneo, al admitir que su sustitución prematura alteró un estado físico y mental óptimo. El jugador de 25 años sentía que tenía el control total de su rendimiento antes de que le indicaran que abandonara el terreno de juego, poniendo fin a una actuación que sentía destinada al éxito.
«Sí, lo estaba [sorprendido], siendo totalmente sincero», dijo el exjugador del Newcastle. «Solo porque acababa de marcar. Soy el tipo de jugador que, ya lo he dicho antes, rindo muy bien cuando juego con adrenalina. Cuando marco, normalmente no tengo muchos malos partidos porque entro en un estado de confianza intocable. Me hace sentir en la cima del mundo. Especialmente en ese momento, en ese escenario, me sentía realmente bien».
Tuchel también ha compartido su perspectiva, al revelar la intensa presión que condujo a su fatídico cambio táctico. El técnico admitió que el puro agotamiento dentro de la plantilla nubló su juicio, lo que provocó un cambio defensivo de pánico.
«Concedimos una ocasión justo antes de la pausa de hidratación. Pensé que no íbamos a sobrevivir. Esto es la muerte», confesó Tuchel. «Pensé: “Vale, cambiemos a una línea de cinco, un 5-4-1”. Era demasiado pronto para esa mentalidad. Fue Congo, Miami y Noruega y luego México y la altitud. Estábamos supercansados».
Curar la cicatriz del Mundial
La carga emocional de la derrota sigue siendo pesada, pero el grupo está intentando aprovechar la experiencia de forma constructiva. Inglaterra llevó a cabo una exhaustiva puesta en común al llegar a St George's Park, lo que permitió a la plantilla afrontar de frente la decepción que aún perdura.
«Tuvimos una reunión el primer día, y fue importante porque probablemente lo mejor sea no engañarnos entre nosotros», continuó Gordon. «Fue una decepción enorme porque sentíamos que íbamos a ganar, o que estábamos en un momento muy bueno. Así que era importante dejar eso atrás y seguir adelante».
Y añadió: «Fue una reunión bastante positiva. El seleccionador simplemente nos estaba dando las gracias por muchas cosas porque, en lo que respecta al verano, fue el mejor de mi vida. Viví algunas de las mejores experiencias que he tenido nunca ese verano. Así que no podría estar más feliz y orgulloso».
Gordon también destacó el enorme contraste de emociones que vivió en Atlanta. «Nunca me he sentido mejor que cuando marqué ese gol en el partido contra Argentina y tampoco me había sentido nunca peor que 20 minutos después», dijo. «Siendo totalmente sincero, creo que cada vez que pierdes algo de valor en la vida, ya sea una persona o algo como un partido o cualquier cosa que realmente quieres tener o ganar o cualquier cosa de gran valor, nunca vuelves a ser la misma persona».
Y continuó: «Deja una cicatriz, pero esa cicatriz no siempre tiene por qué ser negativa. Puedes ser una mejor persona por ello. Puedes aprender cosas diferentes sobre el mundo, sobre ti mismo. Así que esa es un poco mi manera de verlo, y espero que tanto yo como el equipo salgamos mejorados de esto, y no al revés».
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Camino hacia la redención en la Liga de las Naciones
Inglaterra debe canalizar ahora su frustración persistente hacia un exigente calendario otoñal. Inglaterra volverá a la acción en septiembre para un crucial duelo de la Liga de Naciones de la UEFA contra la futura campeona del mundo, España, una prueba inmediata de su determinación y de su evolución táctica. Después llegará un duelo vital contra la República Checa.
Tuchel estará sometido a un intenso escrutinio para demostrar que ha aprendido de sus errores del verano. El largo parón internacional continuará en octubre con partidos contra Croacia y el duelo de vuelta ante la República Checa, lo que ofrecerá al seleccionador una ventana crítica para perfeccionar su enfoque y garantizar que su talentosa plantilla pueda desafiar de forma constante a la élite mundial sin replegarse.
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