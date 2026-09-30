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FBL-ITA-SERIEA-TORINO-ROMAAFP
Adhe Makayasa
Traducido por

El extremo de la Roma Matias Soule regresa a la selección argentina tras abandonar brevemente la concentración por el nacimiento de su primer hijo

M. Soule
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Roma
Serie A

El atacante de la Roma Matias Soule ha regresado a la concentración de Argentina después de ausentarse brevemente para asistir al nacimiento de su primer hijo. El extremo de 23 años recibió un permiso por motivos personales para salir de Ezeiza y dar la bienvenida a su hijo recién nacido, Bautista, junto a su pareja, Milagros Sosa, antes de retomar la preparación a las órdenes de Lionel Scaloni.

  • La promesa de Argentina vuelve a entrenarse con el grupo

    El extremo de la Roma se ha reincorporado a la concentración de Argentina en Ezeiza después de apoyar a su pareja durante el nacimiento de su hijo. Soule abandonó temporalmente la sede de la selección para dar la bienvenida a su primer hijo, Bautista, antes de regresar a los entrenamientos el martes. El atacante de 23 años ha vuelto a centrar de inmediato su atención en asegurarse un puesto en el ataque de Scaloni.

  • Newport County v AS Roma - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport

    La delantera anuncia la emotiva llegada de un familiar

    El feliz hito de la llegada de su primer hijo fue compartido directamente por el jugador y su pareja a través de sus canales personales en las redes sociales desde el hospital. Al anunciar la llegada del nuevo miembro de su familia en una publicación conjunta en redes sociales, la pareja escribió: "Bautista Soule. Bienvenido, amor de nuestras vidas, no tienes ni idea de cuánto te queremos".

    La feliz noticia recibió de inmediato mensajes de felicitación de su compañero en la Roma Paulo Dybala, que comentó: "Estoy deseando conocer a Bauti".

    Camila Galante, esposa del excompañero de equipo Leandro Paredes, también añadió: "Enhorabuena, chicos. Qué familia tan bonita. ¡Os queremos!".

  • La gran oportunidad del veterano tendrá que esperar

    Esta última convocatoria abre un camino claro para que Soule haga por fin su esperado debut con la absoluta de Argentina, después de haber permanecido durante mucho tiempo en la órbita de Scaloni. El zurdo nacido en Mar del Plata recibió su primera llamada con la absoluta cuando aún militaba en las categorías inferiores de la Juventus, con solo 18 años, antes de brillar más tarde con la selección sub-20 de Javier Mascherano en el Mundial juvenil de 2023. Con dos goles y una asistencia en el arranque de la temporada de la Serie A con la Roma, Soule se perfila ahora para encajar en la mediapunta de la Albiceleste.

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  • imago-sport-1083977631.jpgNewscom / GDA

    Exigir una trilogía amistosa pone a prueba la profundidad

    Argentina comienza una serie de tres amistosos cuando se enfrente a Bolivia el miércoles por la noche en el Estadio Mario Alberto Kempes. El equipo de Scaloni se medirá a Burkina Faso tres días después antes de cerrar el parón internacional contra Bolivia el 6 de octubre. Ese último partido atraerá la atención mundial, ya que servirá como el emotivo escenario de despedida para el icono nacional Lionel Messi.