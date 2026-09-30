El feliz hito de la llegada de su primer hijo fue compartido directamente por el jugador y su pareja a través de sus canales personales en las redes sociales desde el hospital. Al anunciar la llegada del nuevo miembro de su familia en una publicación conjunta en redes sociales, la pareja escribió: "Bautista Soule. Bienvenido, amor de nuestras vidas, no tienes ni idea de cuánto te queremos".

La feliz noticia recibió de inmediato mensajes de felicitación de su compañero en la Roma Paulo Dybala, que comentó: "Estoy deseando conocer a Bauti".

Camila Galante, esposa del excompañero de equipo Leandro Paredes, también añadió: "Enhorabuena, chicos. Qué familia tan bonita. ¡Os queremos!".