Getty/GOAL
Traducido por
El «extraño» desaire a Harry Kane sorprende a la leyenda de Inglaterra Wayne Rooney, mientras que el delantero del Bayern de Múnich figura como candidato al Balón de Oro
El historial de Kane en el Bayern: partidos y goles
Rooney, que vio cómo Kane le arrebataba el récord de goles con la selección inglesa, parece estar a favor de que el delantero de 32 años sea nombrado el mejor jugador del planeta. El campeón de la Bundesliga ha marcado 48 goles en 40 partidos con el Bayern esta temporada.
Cuenta con un total de 133 goles en 136 partidos con el gigante alemán, y se le está preparando un nuevo contrato en el Allianz Arena, mientras se minimizan los rumores sobre su posible traspaso. Kane no ha dado ninguna señal de que esté buscando un nuevo reto.
Kane está en un club que le permite competir por los grandes títulos tanto en casa como en el extranjero —actualmente persigue la corona de la Liga de Campeones— y está registrando cifras que lo sitúan a la altura de la élite mundial.
- Getty/GOAL
¿Ganará Kane el Balón de Oro en 2026?
Rooney siempre ha sido un gran admirador de Kane y ha explicado a Press Association Sport por qué este merece recibir importantes galardones individuales: «Ha sido constante a lo largo de toda su carrera: ha marcado goles y ha creado ocasiones tanto a nivel de club como internacional. Lo hace año tras año, y nunca se le tiene en cuenta para los grandes premios, lo cual me parece bastante extraño».
Kane ha dicho lo siguiente sobre la posibilidad de ganar el Balón de Oro: «Obviamente, me encantaría ganar el Balón de Oro. En esencia, es un trofeo de equipo que gana el mejor jugador de ese equipo, así que, independientemente de cómo te vaya en una temporada, a menos que ganes las competiciones más importantes, esta vez será un ganador de la Liga de Campeones o un ganador del Mundial».
Otro exdelantero de los Tres Leones, Emile Heskey, declaró recientemente aGOAL sobre si Kane se convertirá en el primer inglés desde Michael Owen en 2001 en ganar el Balón de Oro: «Está ahí arriba, ¿no? Sin duda está en la conversación, especialmente si tenemos en cuenta lo que realmente ha hecho, todos los goles, los récords de goles que está batiendo... Definitivamente está ahí arriba. Lo interesante es que estamos hablando de Harry Kane como Balón de Oro; ¿habría sido lo mismo si se hubiera quedado en Inglaterra? Probablemente no».
El capitán Kane, clave para las aspiraciones de Inglaterra en el Mundial
Si Kane ganara la Liga de Campeones con el Bayern antes de liderar a Inglaterra como capitán de su selección en el Mundial de 2026, se convertiría en un serio candidato al Balón de Oro. No querrá perderse ningún partido, ya sea en la liga, en competiciones continentales o en el ámbito internacional.
Rooney admira esa mentalidad y no espera que cambie a corto plazo, aunque le gustaría ver al temible número 9 envuelto en algodón antes de emprender otra búsqueda de la gloria mundial.
Rooney, icono del Manchester United, añadió: «Creo que un aspecto muy importante para Inglaterra es que Harry Kane esté en forma y, si lo está, será una de las principales razones por las que ganemos, si es que lo hacemos. Pero si sales a cualquier partido y no estás totalmente comprometido con él porque estás pensando en otra cosa, entonces podrías lesionarte.
«Cualquier jugador te dirá que estás jugando para tu club y, cuando juegas para tu club, eso es lo único que importa hasta que termina la temporada; luego te vas con Inglaterra y Inglaterra toma el relevo. No creo que vaya a bajar el ritmo. ¡Ojalá el Bayern de Múnich gane la liga bastante pronto y [el entrenador] Vincent Kompany le eche una mano!».
- Getty
En busca de títulos con el Bayern y la selección inglesa
El Bayern lidera la clasificación de la Bundesliga con nueve puntos de ventaja y siete jornadas por disputar. Le espera un duelo de peso en los cuartos de final de la Champions contra el Real Madrid, mientras que Kane se encuentra concentrado con la selección de Inglaterra de cara al partido amistoso contra Japón que se disputará el martes en el estadio de Wembley.