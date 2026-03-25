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Fullkrug grafica Milan
Gabriele Stragapede

Traducido por

El extraño caso de Fullkrug: no juega en el Milan, pero podría ir al Mundial con la selección alemana de Nagelsmann

Niclas Füllkrug
AC Milán
Germany
J. Nagelsmann
World Cup

El delantero alemán podría ser convocado de cara al Mundial de Estados Unidos.

Un caso extraño, casi único en el panorama internacional: ¿puede un jugador que no es titular en su club asegurarse la oportunidad de entrar en la convocatoria de su selección nacional de cara al Mundial de 2026, que se celebrará en Canadá, Estados Unidos y México el próximo verano?

Si bien la respuesta más clásica sería «no», lo que le puede suceder a Niclas Fullkrug parece contradecir incluso uno de los axiomas más clásicos del mundo del fútbol: si juegas y lo haces bien, entonces tu selección lo tendrá en cuenta y podrá darte la prestigiosa oportunidad de vestir su camiseta.

Pero vayamos paso a paso al adentrarnos en este curioso caso en torno al número 9 del Milan, que compite por ser convocado por el seleccionador Julian Nagelsmann para ocupar el puesto de delantero centro de su Alemania.

  • LOS PLANES PARA EL ATAQUE

    Empecemos por el principio.

    Nuestros colegas alemanes de Sky Sports DE recogen algunos rumores sobre cuáles podrían ser las ideas del seleccionador para la línea de ataque alemana.

    De cara al Mundial, Nagelsmann tendría dos fijos, que serían Nick Woltemade —protagonista con su Newcastle— y Kai Havertz —jugador creativo en el Arsenal de Arteta—: el seleccionador ha hablado recientemente con el delantero de losMagpies, reiterándole su total confianza a pesar de que no está pasando por su mejor momento en Inglaterra; en cambio, el discurso ha sido más táctico en el caso del mediapunta de los Gunners, apreciado por el seleccionador por sus cualidades, su versatilidad y su capacidad para variarse en la línea de ataque, jugando tanto como 10 que como falso 9.

    También estaría, como referencia ofensiva, Deniz Undav, protagonista de una temporada extraordinaria con 23 goles y 13 asistencias en 38 partidos disputados en total en Stuttgart.

    Pero es aquí donde entra en juego Fullkrug.

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  • FULLKRUG PODRÍA IR AL MUNDIAL...

    Si bien Undav está viviendo la mejor temporada de su carrera en cuanto a goles y rendimiento, el seleccionador considera que aún debe demostrar algo más para ganarse un puesto en el equipo que disputará el próximo Mundial. Nagelsmann cree que el delantero centro del Stuttgart no encaja del todo con el estilo de juego y la filosofía que tiene en mente para la selección alemana en el Mundial.

    No es casualidad que la última aparición de Undav con la selección se remonte al 8 de junio de 2025 —en el partido de la Liga de Naciones contra Francia— y que, antes de eso, no jugara desde el partido de octubre de 2024 contra Bosnia.

    Por estos motivos, Nagelsmann (que ya ha hablado con ambos) está barajando la posibilidad de convocar en su lugar a Tim Kleindienst, del Borussia Mönchengladbach, o al propio Niclas Fullkrug, que llegó al Milan cedido por el West Ham en enero. El seleccionador querría un delantero clásico, físico, fuerte en el juego aéreo, que sepa plantar cara a las defensas rivales en una competición tan compleja como un Mundial.

    La ventaja del delantero rossonero radica en que el delantero del Gladbach sigue de baja tras la operación de rodilla a la que se sometió el pasado diciembre.

  • ...PERO NO JUEGA EN EL MILÁN

    Pero volviendo a Fullkrug, volvemos al punto de partida: ¿puede un jugador no jugar, no ser titular, y aun así ser tenido en cuenta para su selección nacional? Al parecer, la respuesta, al final, es sí, aunque el delantero alemán no esté dejando precisamente huella en el Milan rossonero.

    Llegó y se hizo oficial el pasado 2 de enero en una operación con el West Ham basada en una cesión gratuita con opción de compra fijada en 5 millones de euros, en caso de que se ejerciera dicha opción. Fullkrug, a pesar de haber disputado todos los partidos disponibles desde enero en adelante (14 de 14, aunque solo dos como titular contra la Fiorentina y el Torino), solo ha marcado un gol (decisivo en la victoria por 1-0 sobre el Lecce en San Siro).

    Hasta ahora, ha sido el único destello del delantero alemán, destinado —con toda probabilidad— a abandonar el Milan al final de la temporada, al no ser rescatada su opción de compra, lo que dará inicio a una nueva revolución ofensiva en la línea de ataque de Allegri.

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