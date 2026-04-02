Domenech no solo se mostró crítico con Inglaterra; también dirigió parte de su característico cinismo hacia la actual selección francesa dirigida por Didier Deschamps. A pesar de las recientes victorias en amistosos contra Brasil y Colombia, Domenech insiste en que los aficionados y los medios franceses no deben dejarse llevar por el entusiasmo. Considera que el nivel de los rivales durante el último parón internacional estuvo muy por debajo de lo habitual.

Dijo: «¿Cómo hemos impresionado al mundo? Por unos amistosos contra Brasil, que tiene un equipo pésimo… hay que poner las cosas en perspectiva. No hemos vencido a equipos sólidos. Colombia no ofreció nada. Rara vez he visto a una selección colombiana tan floja», señaló.







