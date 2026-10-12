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El exseleccionador de Escocia Craig Levein recuerda haber asistido con Gordon Brown a un extraño «exorcismo en una iglesia» para fichar a Marvin Andrews
Insólita misión de fichajes en Kirkcaldy
En el pódcast Undr the Cosh, Levein explicó cómo una reunión rutinaria para tratar un fichaje dio un giro insólito. El Raith Rovers intentaba fichar a Andrews, a quien el Rangers acababa de dejar libre. Brown, que por entonces era canciller del Exchequer, antes de convertirse en primer ministro, llamó a Levein para reunirse con él en Kirkcaldy. Al llegar, Levein se quedó sorprendido por la aparatosa entrada del influyente político. «Por cierto, el Raith intenta fichar a Marvin Andrews. Así que fui en coche y aparqué en el aparcamiento. Cuando llegué, tres Range Rover entraron allí a toda velocidad», recordó Levein.
- AFP
Gordon Brown marca el camino
La situación se volvió aún más tensa cuando Brown le dijo a Levein que se subiera a su coche para ir a ver a Andrews, que trabajaba en el Zion Praise Centre. La iglesia estaba dirigida por el pastor Joe Nwokoye, mentor espiritual del defensa. «Las luces estaban encendidas y sonaban las sirenas, y yo pensaba: “¿Qué c---?”. Bajó la ventanilla de uno de los coches y era Gordon. Me dijo: “Sube a mi coche, vamos a ver a Marvin”, que aquella noche estaba trabajando en la iglesia», añadió Levein.
Presenciando una liberación espiritual
Al entrar en el recinto, Levein y Brown se encontraron en medio de una intensa ceremonia espiritual. Tuvieron que esperar mientras el pastor intentaba expulsar los espíritus malignos de los fieles. Levein describió la surrealista escena: «Habíamos elegido para ir una noche en la que estaban expulsando demonios. Los hombres subían al escenario, el pastor Joe les ponía la mano en la cabeza y se oían muchos lamentos. Luego los empujaba y caían de espaldas. Yo estaba allí sentado pensando: “¿Qué c*** está pasando?”. Había ido a ver a Marvin, pero había gente cayéndose por todas partes y unas seis personas tumbadas en el suelo. Fue la noche más extraña que he vivido jamás».
- Getty Images Sport
La vida de Andrews después del fútbol
Andrews acabó fichando por el Raith Rovers y afirmó que su decisión estuvo guiada por su fe. Tras retirarse del fútbol, se dedicó por completo a ser predicador cristiano. Hoy sigue entregado a su vocación espiritual y es conocido por ofrecer sus servicios para exorcizar casas encantadas, lo que demuestra que su lucha contra las fuerzas demoníacas va mucho más allá de su carrera como futbolista.
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