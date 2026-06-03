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El exlateral derecho de Inglaterra Kyle Walker señala TRES convocatorias para el Mundial que, en su opinión, Thomas Tuchel acertó al descartar a este trío
Walker duda de la solidez defensiva.
En una rueda de prensa previa al Mundial organizada por The Sun, el exdefensa del Manchester City y del Tottenham se mostró sorprendido por la ausencia en la lista de 2026 de Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest) y de Luke Shaw y Harry Maguire (Manchester United).
Además, admitió que le preocupa la defensa, ya que algunos de los convocados no están en su mejor momento o sufren lesiones: «Hay muchos que quizá no han jugado bien o tienen problemas físicos; ¿podemos confiar en ellos durante todo el torneo? Ahí es donde tengo dudas, pero yo no soy el seleccionador».
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Las exclusiones de Maguire y Shaw se califican de errores
La exclusión de Maguire ha sido una de las decisiones más significativas de la era Tuchel hasta la fecha. El veterano defensa, pilar de Inglaterra durante casi una década, se quedó «conmocionado y destrozado» tras quedarse fuera pese a jugar 25 partidos con los Red Devils esta temporada. Walker respaldó a su excompañero y afirmó que tanto Maguire como Shaw merecían su lugar por sus recientes actuaciones en Old Trafford.
«Harry Maguire y Luke Shaw han tenido quizá sus mejores temporadas con el Manchester United en mucho tiempo y ahora no están en el torneo», añadió la estrella del Burnley. «En mi opinión, Luke Shaw debería haber estado en el avión y Harry Maguire también». Además, mostró inquietud por la forma física de su excompañero en el Manchester City, John Stones, y por la disponibilidad del capitán del Chelsea, Reece James, pese a elogiar su calidad.
La frustración de Gibbs-White refleja el sentir de Walker.
Walker lamentó la ausencia de Gibbs-White, mediapunta del Forest, y afirmó: «Probablemente lo habría convocado; ha estado fantástico». El jugador insinuó que su exclusión se debió más a «ganarse la antipatía de alguien» que a su temporada de 18 goles.
También habló de la ausencia de Phil Foden, su compañero desde hace años: «He jugado con él ocho años, pero no está en el avión». «Así es el fútbol. ¿Te enfurruñas y lloras en un rincón o trabajas más duro? Solo tiene que asegurarse de que, cuando llegue el inicio de la nueva temporada, dé lo mejor de sí mismo y sea el primer nombre en la alineación».
- The FA
La leyenda de los Tres Leones desmiente los rumores sobre su agotamiento
A pesar del calor de Estados Unidos, Walker descartó el cansancio como excusa. Con cinco grandes torneos a sus espaldas, afirmó que la adrenalina supera el agotamiento.
«Los jugadores no se cansan», afirmó. «Se habla mucho de agotamiento, pero creo que uno se cansa mentalmente, no físicamente. Entonces entras en piloto automático: si tu mente le dice a tus piernas que sigan, lo harán. Estás representando a tu país en un gran torneo; cualquier chico o chica soñaría con eso».
Sin embargo, Tuchel ha confirmado que Inglaterra utiliza la experiencia del Equipo GB para adaptarse al calor y diseñar estrategias de enfriamiento. Pese a la teoría del «piloto automático» de Walker, la FA no deja nada al azar en cuanto a la ciencia del deporte y la monitorización biométrica durante su concentración de entrenamiento en Florida.