El exjugador estrella de la selección de los Países Bajos se disculpa por un comentario ofensivo sobre los jugadores japoneses en el partido inaugural del Mundial

El exfutbolista de 43 años generó polémica en redes al comentar el Holanda-Japón en Dallas. Al analizar el partido, Van der Vaart dijo que los jugadores japoneses «se parecían entre sí», lo que complicó a Micky van de Ven.

Al comentar el gol del empate de Daichi Kamada en los últimos minutos, Van der Vaart declaró en NOS: «Un córner perfecto es muy difícil de defender. Este llegó con la velocidad justa, justo por encima de la línea de cinco yardas. Con un poco de suerte habría entrado, pero el córner fue increíble. Ellos [los jugadores japoneses] sí que se parecen, claro, quizá él [Van de Ven] pensó eso… Es una broma, por supuesto. Apenas me atrevo a decir nada».