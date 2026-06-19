¡El exjugador del Wolfsburgo en el punto de mira! ¿Se avecina una pugna por su fichaje entre el FC Barcelona y el FC Liverpool?

Barça y Liverpool buscan un central zurdo, y van de Ven encaja. Ambos clubes siguen de cerca al defensa de 25 años.

La incertidumbre sobre su futuro en los Spurs aumenta el interés, pues el club inglés lleva meses intentando renovar su contrato, que vence en 2029, pero las posturas aún están lejos.

Además, las perspectivas deportivas del Tottenham, que la temporada pasada evitó el descenso por poco, también cuentan. Según el Telegraaf, Van de Ven está abierto a ofertas de clubes con más opciones de éxito. Para los Spurs, la posible salida no sería un problema: ya tienen listo un sustituto de gran talento. El internacional croata regresa a Londres tras brillar en su cesión al Hamburgo SV. Su contrato con el Tottenham vence en 2030.