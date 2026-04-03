El exjugador del Real Madrid ha sido trasladado al hospital

James Rodríguez, exjugador del Real Madrid, sufrió un problema de salud que obligó a su ingreso en un hospital de Estados Unidos durante tres días, tras el partido amistoso que enfrentó a la selección de Colombia con la de Francia.

La Federación Colombiana de Fútbol anunció que el jugador sufrió una deshidratación grave tras el encuentro, disputado en el estado de Maryland y que terminó con la victoria de Francia por 3-1.

El diario «Mundo Deportivo» señaló que James solo jugó 63 minutos y que durante el partido se le notó el cansancio y la falta de preparación física.

Al día siguiente, su estado empeoró debido a la deshidratación, lo que obligó a trasladarlo a un hospital de Minnesota, donde permaneció en observación médica durante 72 horas.