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El exjugador del Manchester United Jadon Sancho fue ofrecido al Krasnodar, pero el club ruso rechaza la oportunidad de fichar al extremo en medio de un futuro incierto
El Krasnodar renuncia a fichar a Sancho, agente libre
El extremo de 26 años sigue sin equipo tras su salida del Manchester United al final de la pasada temporada, un movimiento que puso fin de manera definitiva a su frustrante etapa en Old Trafford. Informes procedentes de Rusia sugieren que Sancho fue ofrecido recientemente al Krasnodar mientras busca una vía para volver al fútbol competitivo, pero el conjunto ruso optó por no seguir adelante con una operación por el agente libre.
Según Foot Mercato, Sancho fue ofrecido al campeón ruso, pero el club rechazó ficharlo. Se dice que estas conversaciones fueron preliminares y nunca alcanzaron una fase en la que se debatieran seriamente el salario o la duración del contrato. Se trata de un duro revés para un jugador que en su día fue uno de los talentos más codiciados del fútbol mundial y que ahora ve cómo se le cierran las puertas incluso en ligas fuera de las cinco grandes tradicionales de Europa.
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Una dramática caída en desgracia
Está muy lejos de aquel verano de 2021 en el que el Manchester United desembolsó una enorme cantidad en concepto de traspaso para devolver al joven a la Premier League. Al exdelantero del Borussia Dortmund se le permitió marcharse gratis apenas unos años después.
Su etapa en Villa Park durante la temporada 2025-26 fue bastante irregular, pese al éxito general del club, que logró clasificarse para la Champions League y conquistar un título. Aunque disputó 39 partidos y saboreó el éxito en la final de la Europa League, su rendimiento individual siguió siendo motivo de preocupación para los posibles pretendientes. Solo marcó un gol en toda la temporada, lo que ha generado dudas sobre su eficacia en el último tercio.
Lecciones de la comparación con Dele Alli
La situación actual de Sancho ha suscitado comparaciones con otros talentos ingleses cuyas carreras se han estancado de forma inesperada. El ex del Aston Villa Ray Houghton ha señalado que el extremo debería fijarse en la trayectoria de Dele Alli como advertencia de lo que ocurre cuando se pierde el impulso.
Houghton habló con GOAL sobre los desafíos mentales a los que se enfrentan los jugadores cuando llegan a una encrucijada así, y afirmó: "Es muy cierto. Miras a Dele, MK Dons, llega a Spurs, todo va de maravilla y luego boom, ¿qué ha pasado? No se ha convertido en un mal jugador, es simplemente la mentalidad, ¿qué le ha pasado a la mentalidad? Y ahí es cuando esperas que esté recibiendo la ayuda adecuada y que la gente le esté hablando de la manera correcta, intentando tranquilizarle, y luego depende de ti, como jugador depende de ti".
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Buscando un nuevo comienzo
El rechazo del Krasnodar se suma a otros vínculos inusuales para el extremo, entre ellos un supuesto y extraño interés del Arabian Falcons, de la tercera división de Dubái. Aunque esas informaciones apuntaban a un contacto con sus representantes, no se concretó ningún movimiento, por lo que el futbolista de 26 años sigue con su plan de entrenamiento individual, lejos del foco profesional.
Como agente libre, Sancho tiene la flexibilidad de fichar por un club fuera de las ventanas de traspasos tradicionales, pero la falta de ofertas concretas de equipos europeos de primer nivel sugiere que su próximo paso podría exigir un compromiso importante en cuanto al prestigio de la liga o a las condiciones económicas.
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