El exjugador del Manchester United Anthony Martial es retirado en camilla y trasladado al hospital tras sufrir una terrible lesión en el último partido de la Liga MX con el Monterrey

Según talkSPORT, Martial estará fuera de juego entre cuatro y seis semanas si no necesita someterse a una operación quirúrgica. Sin embargo, cualquier intervención aumentaría el tiempo de recuperación a entre tres y seis meses.

La lesión agrava lo que ha sido una mala racha en la Liga MX para Martial, que se trasladó al Monterrey desde el AEK Atenas en septiembre. El exdelantero del United solo ha marcado un gol en 19 partidos con el club mexicano hasta la fecha.