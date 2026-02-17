Getty Images Sport
El exjugador del Manchester United Anthony Martial es retirado en camilla y trasladado al hospital tras sufrir una terrible lesión en el último partido de la Liga MX con el Monterrey
Más desgracias para Martial en México
Según talkSPORT, Martial estará fuera de juego entre cuatro y seis semanas si no necesita someterse a una operación quirúrgica. Sin embargo, cualquier intervención aumentaría el tiempo de recuperación a entre tres y seis meses.
La lesión agrava lo que ha sido una mala racha en la Liga MX para Martial, que se trasladó al Monterrey desde el AEK Atenas en septiembre. El exdelantero del United solo ha marcado un gol en 19 partidos con el club mexicano hasta la fecha.
Monterrey emite comunicado oficial
Martial sufrió la lesión al caer de forma torcida tras disputar un balón suelto y, finalmente, abandonó el estadio en ambulancia para recibir tratamiento en un hospital local, según Soy Fútbol. El Monterrey confirmó el diagnóstico de Martial en un comunicado oficial, en el que se podía leer: «El Club de Fútbol Monterrey informa que el jugador Anthony Martial sufrió una luxación en el hombro derecho durante el partido de la sexta jornada contra el León en el estadio BBVA. El pronóstico de recuperación de Anthony está sujeto a cambios».
Es casi seguro que Martial se perderá los tres próximos partidos del Monterrey en la Liga MX Clausura contra el Pumas UNAM, el Cruz Azul y el Querétaro. Su ausencia supondrá un duro golpe para el club, que actualmente ocupa el sexto puesto en la clasificación de la Clausura.
El Monterrey pagó 4,5 millones de dólares por el fichaje de Martial, que tiene contrato con el Estadio BBVA hasta finales de 2027. El traspaso supuso inicialmente el reencuentro de Martial con la leyenda del Real Madrid Sergio Ramos, pero el exinternacional español abandonó el Monterrey en diciembre tras decidir no renovar su contrato.
El impactante declive profesional de Martial
La carrera de Martial ha sufrido un fuerte descenso desde su salida definitiva de Old Trafford. El internacional francés dejó el United tras nueve años para fichar por el AEK Atenas en 2024, tras una breve cesión en el Sevilla, y marcó siete goles en 16 partidos de liga con el equipo griego, pero los problemas de lesiones limitaron su tiempo de juego.
Las dificultades para recuperar la forma y la condición física han impedido finalmente a Martial desarrollar todo su potencial, y ahora, a la avanzada edad de 30 años, queda por ver si podrá recuperarse de su último revés y volver a triunfar en la élite.
